Matovič je veľký problém súčasnej koalície, Sulík nehodlá urobiť výnimku (video)

List premiérovi Hegerovi

Trpezlivosť nie je nekonečná

8.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík stále trvá na tom, aby líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič odišiel z vlády.Dodal, že strana ho vníma ako veľký problém v súčasnej koalícii. Sulík o tom informoval v pondelok na tlačovej besede. „Z koalície sme už odišli a koncom augusta odídu aj ministri zo SaS vrátane mňa," doplnil.Sulík tvrdí, že strana SaS napísala list premiérovi Eduardovi Hegerovi OĽaNO ), že opúšťajú koalíciu, v súčasnosti však spolu ešte nehovorili. „V liste sme Hegera poprosili, aby nám dal vedieť, ak má záujem o rokovania. Ak bude možné splniť túto kardinálnu požiadavku, potom si spolu sadneme a dohodneme sa na zvyšku," dodal minister hospodárstva.Sulík v pondelok opäť zopakoval, že výnimku nehodlá urobiť. Podľa Sulíka strana strpela veľa vecí, no ich trpezlivosť nie je nekonečná. Dodal, že Matovič vyštval SaS z koalície, a to, čo sa bude diať ďalej, závisí len od nich.Koaličná strana SaS jednomyseľne prijala vo štvrtok 28. júla na Republikovej rade SaS rozhodnutie, aby líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič odstúpil zo svojej funkcie a odišiel z vlády. Ak Matovič do septembra neodíde, vládu opustia všetci ministri za SaS.