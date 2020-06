Matovič: Krajiny V4 podporujú spoločný postup EÚ v súvislosti s krízou

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) podporujú spoločný postup EÚ v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou koronavírusu, potrebujú však zo strany Európskej komisie cítiť viac dôvery, slobody a spravodlivosti pri prerozdeľovaní prostriedkov. Povedal to premiér SR Igor Matovič vo štvrtok na tlačovej konferencii po skončení stretnutia premiérov krajín V4.

Premiéri na zámku v Lednici diskutovali o viacročnom finančnom rámci Európskej únie na roky 2021 - 2027, fonde na obnovu, ktorý má členským krajinám EÚ pomôcť opätovne naštartovať ekonomiky postihnuté pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



"V mene našich krajín plne podporujeme spoločný postup všetkých krajín Európskej únie v snahe eliminovať dopady najväčšej hospodárskej krízy, na pokraji ktorej stojíme od druhej svetovej vojny," povedal.



Krajiny V4 sú podľa jeho slov "otvorené akejkoľvek diskusii", ale ako rovnoprávne členské krajiny európskeho spoločenstva však potrebujú zo strany Európskej komisie cítiť viac dôvery, slobody a spravodlivosti pri rozdeľovaní prostriedkov.



"Spoločný program zo strany EK vítame, ale očakávame viac tých základných charakteristík, na ktorých samotná Európska únia vznikla," povedal a v tejto súvislosti zdôraznil dôveru, slobodu a spravodlivosť.



Matovič pripomenul, že výsledok prerozdelenia prostriedkov z fondu na obnovu na základe kritérií EK je pre Slovenskú republiku "v celku pozitívny". "Patrí sa, vzhľadom na to, že sme súčasťou tohto spoločenstva, byť solidárni aj s našimi partnermi," povedal a dodal, že SR musí chápať postoj Maďarska a Českej republiky, pre ktoré tento výsledok podľa jeho slov "až taký pozitívny nie je".

Matovič dodal, že by nemali nastať situácie, v ktorých by niektoré členské krajiny boli zvýhodnené.



Český premiér Andrej Babiš na úvod tlačovej konferencie povedal, že V4 znovu ukázala svoju užitočnosť, a poďakoval sa svojim kolegom za spoluprácu.



V4 vždy podľa Babiša vždy deklarovala, že má záujem na silnej Európe a záujem na tom, aby Európa prosperovala.



Spoločný cieľ V4 je podľa Babiša zaistiť, aby najbližší rozpočet EU bol správne nastavený, spravodlivý a aby plán obnovy po kríze v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 zodpovedal potrebám ekonomík jednotlivých krajín.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki takisto zdôraznil spravodlivosť v súvislosti s prerozdelením prostriedkov z fondu.



On a ostatní premiéri sa podľa jeho slov zhodli, že podporu potrebuje i priemysel v jednotlivých krajinách.



Maďarsko podľa premiéra Viktora Orbána chce, aby naštartovanie ekonomiky po kríze koronavírusu bolo férové. V súvislosti s prostriedkami z fondu takisto pripomenul, že by nemala nastať situácia, v ktorej by boli niektoré krajiny znevýhodnené.