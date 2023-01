Matovič kritizuje K. Hirmana za odchod na dovolenku

Predseda najsilnejšej parlamentnej strany Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti skritizoval dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana za odchod na dovolenku. Matovič to vzhľadom na aktuálne problémy s cenami energií považuje za zlyhanie a v prípadnej novej vláde opätovnú nomináciu Hirmana na post ministra hospodárstva nepodporí.





"Pán minister, teplučko? Vzhľadom na grandiózne zlyhanie ministra hospodárstva pri (ne)riešení zálohových platieb na energie a skutočnosť, že si od Vianoc napriek ťaživej situácii užíva pokoj na trojtýždňovej exotickej dovolenke, neviem si predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by pán Hirman mal byť ministrom," uviedol Matovič.Exminister financií dodal, že podal demisiu, aby bol prijatý rozpočet a aby tak mohla byť poskytnutá okamžitá pomoc ľuďom s energiami. "Miesto toho, aby následne minister okamžite zabezpečil premietnutie pomoci do účtov za energie, ľuďom a firmám úplne zbytočne chodia infarktové zálohové platby," dodal Matovič.Šéf OĽANO zároveň skritizoval aj bývalého ministra hospodárstva a predsedu SaS Richarda Sulíka. Toho označil za diletanta, ktorý "si celý prvý polrok miesto riešenia energií užíval za štátne exotické dovolenky v Dubaji".Ministerstvo hospodárstva za nečinnosť kritizoval aj bývalý štátny tajomník MH Karol Galek. Upozornil, že rezort mal po nástupe nového vedenia na čele s Hirmanom hotovú schému pomoci pre podnikateľov, no na notifikáciu do Bruselu ju poslal až koncom roka. Galek tiež pripomenul, že MH začalo s podnikateľmi rokovať až po tom, ako mnohí oznámili zatváranie prevádzok.Rezort hospodárstva vo štvrtok reagoval, že konkrétne riešenia vysokých cien energií predstaví v piatok (13. 1.) alebo v pondelok 16. januára. "Po intenzívnej práci a rokovaniach, ktoré sa začali hneď po Novom roku, verím, že zajtra alebo v pondelok budeme môcť spolu s pánom premiérom a kolegyňami a kolegami vo vláde prezentovať konkrétne riešenia," uviedol Hirman.