Matovič kritizuje, že Slovensko nebolo na koronavírus dostatočne pripravené a avizuje ďalšie opatrenia

21.3.2020 - Na Slovensku v sobotu pribudlo ďalších 41 prípadov koronavírusu. Doteraz ide o najvyšší nárast pozitívnych testovaní počas jedného dňa. Informáciu potvrdil po zasadnutí novej vlády SR jej premiér Igor Matovič (OĽaNO).Dodal, že hneď v nedeľu 22. marca pôjde osobne do centra Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR), aby preveril ich súčasný stav a tiež opatrenia, ktoré boli doteraz zavedené. Aktuálne bolo v súvislosti s novým ochorením potvrdených 179 prípadov.Hlavným bodom prvého rokovania bol práve boj s koronavírusom. „Prerokovať tento bod trvalo výrazne dlhšie ako iné. Žiadali sme členov Ústredného krízového štábu (ÚKŠ), aby nás informovali o tom, ako chceme bojovať s krízou koronavírusu. Plánovali sme výrazne skôr skončiť, no dozvedeli sme sa mnoho závažných informácií, o ktorých sme doteraz nevedeli. Chceli sme mať pravdivé, dobré a kvalitné informácie. Prijali sme aj rozhodnutia. Už zajtra ráno o 08:00 h sa chcem pozrieť do SŠHR a zaujímať sa, ako správa ŠHR pristupovala pri zabezpečení ochranných pomôcok ľudí v prvej línii v boji proti koronavírusu. Vzhľadom na medializované informácie postup SŠHR nebol promptný. Začali objednávať ochranné pomôcky neskoro a predražene. Zajtra chcem počuť odpovede na otázky od šéfa SŠHR. Pozrieme sa SŠHR na prsty. Potrebujeme vedieť, aký je súčasný stav a ako postupovali doteraz,“ ozrejmil Matovič.Slovensko nebolo podľa nového premiéra Matoviča na koronavírus dostatočne pripravené. Lekári a zdravotné sestry čakali na potrebné ochranné vybavenie dva mesiace. V pondelok 23. marca preto nový premiér plánuje zvolať na jednotlivé ministerstvá krízové štáby, ktoré majú navrhnúť ďalšie potrebné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu a ktoré nová vláda následne prerokuje ešte v daný deň na svojom rokovaní.„Chcem, aby v pondelok zasadli všetky krízové štáby na jednotlivých ministerstvách a potom zvoláme rokovanie vlády, kde prijmeme ďalšie opatrenia. Lekári a zdravotné sestry už skoro dva mesiace čakajú na adekvátne vybavenie. Nemali dostatočnú ochranu, aby chránili samých seba. O ďalších opatreniach budeme informovať verejnosť po rokovaní vlády v pondelok,“ ozrejmil Matovič.Nový premiér sa vyhol odpovedi na otázku, či budúci týždeň vyhlási núdzový stav pre celú krajinu. „Nevieme, čo bude ďalej. Musíme sa hlavne správať zodpovedne. Zároveň potrebujeme vedieť, akým smerom sa situácia vyvinie,“ dodal.