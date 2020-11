Matovič musí odvolať Sulíka z postu ministra, podľa Fica takto nemôže fungovať vláda

Mimoriadna schôdza parlamentu

Ďalší konflikt Matoviča a Sulíka

11.11.2020 - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) musí odvolať Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.Zopakoval, že Smer-SD je v tejto súvislosti pripravený zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chce vysloviť nedôveru celej vláde.Plánuje preto opätovne osloviť nezaradených poslancov Národnej rady SR okolo Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Fico taktiež predostrel myšlienku zorganizovania referenda o predčasných parlamentných voľbách.„Nie je normálne, aby takto fungovala vláda. Matovič vie, že Sulík z vlády neodíde, lebo má historickú skúsenosť. Neverím preto ani jednému z nich. Je to z ich strany čistá politická hra,” dodal Fico.Sulík kritizuje posledné kroky štátu prijímané v boji s pandémiou. „Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie,“ uviedol v stredu minister na sociálnej sieti.Podľa neho však občania dostali plošné predĺženie núdzového stavu. Matovič reagoval, že ak sa ministrovi hospodárstva nepáčia ním predstavené riešenia, tak je asi proti tomu, aby sa jednotlivé prevádzky otvárali skôr.„Ja som ponúkol cestu z tmy, v ktorej sa nachádzame,“ odkázal koaličnému partnerovi.Podľa neho ponúkol zatvoreným prevádzkam možnosť, aby sa mohli opätovne otvoriť. Zároveň kritikov vyzval, aby prišli s vlastnými riešeniami. „Budem počúvať a rád sa nechám viesť,“ dodal premiér.