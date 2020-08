Matovič na Facebooku: Dnes úspešný deň, n****l som kopu ľudí

Ako píše n****l kopu ľudí. Najprv to podľa neho boli netolerantní ateisti, ktorým si dovolil vytknúť formu akou „otvorili debatu“ o odluke cirkvi od štátu.

„Potom závistlivcov, keď som oznámil, že 50 miliónov si podelia všetci zdravotníci z prvej línie a nasledovali hejslovenskí zadubenci, ktorí si ani len nevedia predstaviť, že Maďar je úplne rovnaký človek ako Slováčisko,“ pokračoval v hodnotení dňa, ktoré zdieľali stovky ľudí.

Do nepríčetna podľa vlastných slov vytočil obdivovateľov Lukašenka a to prijatím odvážneho veľvyslanca Bieloruska. „A úplnú vývrtku som spôsobil tým, ktorým sa panenky pretáčali z toho, že to všetko bolo v mojich obľúbených teniskách za pár penez,“ zakončil svoj status.

„Takéto dni ja mám rááád,“ dodal na záver a pridal aj srdiečko.





