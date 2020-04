Matovič na šesť dní obmedzí Slovákom pohyb, návrh opatrení na Veľkú noc má niekoľko výnimiek

aktualizované 5. apríla 20:29





Medzi výnimkami nákup aj susedská pomoc

Možný "blackout" Slovenska

5.4.2020 (Webnoviny.sk) -Konzílium odborníkov odporúča vláde počas veľkonočných sviatkov prijať obmedzenie voľného pohybu osôb. Na nedeľnej tlačovej konferencii o tom informoval predseda vlády SR Igor Matovič po zasadnutí konzília odborníkov. To premiér zvolal v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov.V pondelok premiér na základe tohto rozhodnutia predloží vláde návrh na prijatie uznesenia, ktorého cieľom bude obmedziť voľný pohyb osôb na obdobie od 8. apríla do 13. apríla. "Pevne verím, že ľudia pochopia dôležitosť tohto opatrenia," uviedol premiér.Výnimkami z tohto obmedzenia budú obvyklé cestovanie do a zo zamestnania, nákup do domácnosti, návštevy lekára či pobyt v prírode v rámci okresu. Medzi výnimkami budú tiež pohreb alebo starostlivosť o príbuzného či susedská pomoc."Cieľom opatrení je, aby sme sa vyhli zbytočnému cestovaniu a stretávaniu sa. Aby sme sa vyhli zbytočnému nakazeniu našich príbuzných alebo známych," konštatoval Matovič. Ako dodal, osloví aj ministrov vnútra a obrany, aby boli jednotlivé zložky v pohotovosti a aby kontrolovali dodržiavanie tohto nariadenia.Ako pripomenula exministerka zdravotníctva a odborníčka na cudzokrajné choroby Andrea Kalavská, návšteva rodinných príslušníkov je v čase pandémie veľmi nebezpečná, najmä čo sa týka dôchodcov. Apelovala preto na občanov, aby v čase sviatkov obmedzili cestovanie.Premiér Matovič sa v relácii RTVS Sobotné dialógy vrátil aj k téme možného blackoutu slovenskej ekonomiky. "Blackout je legitímny nástroj, o ktorom sa musíme rozprávať. Ľudia musia poznať pravdu a tá je taká, že so súčasnými opatreniami sa budeme s koronavírusom trápiť dlho. Podľa prognóz môžeme dôjsť do stavu, kedy nám na koronavírus zomrie denne 50 až 70 ľudí. Ak neprijmeme tvrdšie opatrenia, vírus sa bude ďalej šíriť. Potrebujeme dostať číslo prenosu z jedného človeka na iného pod "1". Ak to nespravíme, možno sa budeme trápiť rok. Uvažujeme napríklad nad zákazom vychádzania dôchodcov. Totálny blackout urobili vo Wuhane a koronavírus porazili. Je to však len jedna z ciest, najodvážnejšia, no s najrýchlejšími výsledkami. Pre mňa je absolútna priorita ochrana života, nechcem byť premiérom, ktorému budú zomierať ľudia,"