Matovič: Najväčší prospech z nešťastia policajného exprezidenta Lučanského by mala mafia

Prisľúbili dôkladné vyšetrenie

Zranil sa už skôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Blízki bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského si zaslúžia súcit a od zodpovedných bleskurýchle poctivé odpovede na všetky otázky. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ).Ako ďalej uviedol, ihneď v tejto súvislosti kontaktoval ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú Za ľudí ), ktorá mu prisľúbila dôkladné vyšetrenie celej udalosti.„Ak niekto zlyhal, nebude chránený. Ak sú pochybnosti, musí byť postavený mimo službu, kým nebudeme poznať pravdu,“ napísal Matovič.Zároveň podotkol, že najväčší prospech z nešťastia Milana Lučanského by mala mafia, proti ktorej by svedčil.Predseda vlády vo svojom statuse odsúdil aj opozičných politikov, ktorí si podľa neho z udalosti urobili politickú tému.Bývalý šéf polície sa zranil vo väzbe už začiatkom decembra, pokus o samovraždu však na základe vyšetrovania vylúčili.Bývalý policajný prezident Lučanský, ktorý je väzobne stíhaný v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove sa v utorok podvečer pokúsil o samovraždu. Jeho stav je kritický.V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR