Matovič narazil na Krajniaka, kameňom úrazu sa stalo navrhované rozširovanie právomoci výborom

10.4.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zásadne nesúhlasí s návrhom na posilnenie právomoci výborov pre makroekonomické a daňové prognózy.Rezort to odkázal ministerstvu financií v zásadnej pripomienke k Národnému programu reforiem SR na rok 2022. Upozorňuje na to, že v aktuálnom zložení nemajú v týchto výboroch zastúpenie dotknuté výdavkové rezorty.„Naopak, sú v nich nadproporčne zastúpení predstavitelia súkromného bankového sektora, ktorých špecializácia nemusí byť v súlade s odbornými nárokmi na komplexný odhad výdavkovej stránky rozpočtu viacerých kľúčových rezortov," argumentuje ministerstvo práce a sociálnych vecí.Rezort vedený ministrom Milanom Krajniakom (Sme rodina) zároveň nepovažuje za realistickú a účelnú snahu o vytvorenie jediného orgánu rozhodujúceho o hodnovernosti prognóz výdavkov viacerých vecne odlišných rezortov.Podľa Národného programu reforiem SR na rok 2022 by sa mala rozšíriť pôsobnosť nezávislých výborov pre makroekonomické a daňové prognózy pre makroekonomické a daňové prognózy a posilniť nezávislosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.Okrem projekcie vývoja ekonomiky a daňových príjmov sa majú výbory zameriavať aj na odhad nedaňových príjmov a vybraných výdavkov rozpočtu verejnej správy, ktorých vývoj je úzko prepojený na ekonomický vývoj.Proces rozširovania pôsobnosti výborov sa začal už na jar minulého roka prognózou vybraných nedaňových príjmov a sociálnych dávok.S postupným rozširovaním ich objem celkovo vo februárovej daňovej prognóze dosiahol vyše 10 miliárd eur. Rozširovaním pôsobnosti výborov chce rezort financií zabezpečiť transparentnejšiu prípravu a presnejší odhad vývoja rozpočtu.