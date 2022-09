Matovič: Návrh na moje odvolanie je potvrdením, že SaS sa po voľbách bez hanby spojí so smerákmi premenovanými na Hlas-SD

23.9.2022 - Podľa šéfa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča je návrh na jeho odvolanie z postu ministra financií definitívnym potvrdením, že Sloboda a Solidarita (SaS) sa po voľbách spojí s Hlasom-SD. Uviedol to v piatok na svojom facebookovom profile.Pod návrh na Matovičovo odvolanie z dielne SaS sa okrem liberálov podpísali poslanci Hlasu-SD a nezaradení poslanci Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) a Miroslav Kollár (Spolu).„Čakal som na tento deň, lebo je veľmi dôležitý. Je definitívnym potvrdením, že SaS sa po voľbách bez hanby spojí aj so smerákmi, ktorí 19 rokov organizovali, kryli a obhajovali všetky smerácke podvody a ktorí sa len falošne na Hlas premenovali,“ napísal Matovič.Zároveň dodal, že keď pred rokom zverejnil, že ľudia v pozadí politiky majú eminentný záujem vytvoriť vládu Hlas-SD, SaS, PS, liberáli hovorili, že "blúzni a s mafiou zo SmeroHlasu" sa spájať neplánujú.Budúce voľby budú podľa Matoviča o tom, kto zradí s mafiou a komu sa dá veriť, že s ľuďmi, ktorí majú na svedomí totálne rozkradnutie Slovenska či smrť Jána a Martiny, nikdy nezradia. Zdôraznil, že OĽaNO do koalície so Smerom a ani premenovaným Smerom nikdy nevstúpi.