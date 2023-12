Matovič navrhuje zmrazenie platov poslancov a prezidentky. Obyčajným ľuďom platy tak výrazne nerastú, uviedol dôvod

Majú si prilepšiť o tri stovky

Priemerná nominálna mzda stúpa

Štvrtý kvartál býva najvýraznejší

26.12.2023 (SITA.sk) - Poslanec Igor Matovič Slovensko ) navrhuje pre rok 2024 zmrazenie platov poslancov Národnej rady SR vrátane paušálnych náhrad a tiež platu prezidentky na úrovni roka 2023.Zdôvodňuje to tým, že obyčajným ľuďom takto výrazne platy nerastú.Podľa neho by poslanci a prezidentka nemali mať vyššie platy bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o lepšie hospodárenie verejnej správy, pokladá to za nemorálne.Matovičov návrh by sa mal prerokovať na januárovej schôdzi, ktorá sa začne 30. januára 2024. Ak ho plénum neschváli, základný plat sa poslancom zvýši o približne 300 eur mesačne.„Nehovoriac o tom, že k tomuto platu poslancovi ešte prináležia aj paušálne náhrady, z ktorých sa neplatia žiadne dane a odvody,“ poukázal Matovič.Podľa jeho návrhu by mali od 1. júla do 31. decembra 2024 zostať platy poslancov a prezidentky na úrovni roka 2023.Zároveň navrhuje, aby sa plat a paušálne náhrady vyplácané od 1. júla do 31. decembra 2024 znížili o sumu, o ktorú sa oproti roku 2023 zvýšil plat a paušálne náhrady vyplatené od 1. januára 2024 do 30. júna 2024.„Keďže spätné zníženie platov od nového roku by bolo retroaktívne a v rozpore s ústavou, navrhujeme, aby sa platy poslancov v druhom polroku znížili o dvojnásobok sumy, o ktorú im v prvom polroku majú byť zvýšené v porovnaní s rokom 2023. Tým dosiahneme priemernú výšku platu poslanca v roku 2024 v priemere na úrovni roku 2023,“ vysvetlil Matovič v dôvodovej správe.Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR stúpa priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR od začiatku roka 2023.Z aktuálnych údajov je zrejmé, že v celoročnom priemere bude vyššia v porovnaní s rokom 2022. Navyše, štvrtý kvartál je aj z hľadiska dlhodobých pozorovaní kvartálom, keď nominálne mzdy stúpajú najvýraznejšie.„Už dnes preto možno konštatovať, že priemerná mzda bude v porovnaní s minulým rokom vyššia minimálne o 89 eur. Tento všeobecne pozitívny jav však bude mať za následok aj ďalšie zvyšovanie platov poslancov Národnej rady SR a prezidentky SR,“ poukázal Matovič. Účinnosť zákona je navrhovaná od 1. júla 2024.