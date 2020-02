Matovič nesúhlasí s antimítingami a Kotlebu označil za klamára, líder ĽSNS reagoval protiútokom

Voliči sú sklamaní z politiky

Kotlebovci nebudú rušiť mítingy

2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Anti-mítingy v slovenských mestách ako reakcie na zhromaždenia strany Kotlebovci -Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS) nezastavia nárast extrémizmu. V relácii O 5 minút 12 RTVS to v nedeľu uviedol líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Kotleba v relácii tvrdil, že mítingy jeho strany sú legitímne a nie sú zvolávané s cieľom násilia.K násilnému incidentu, v súvislosti s ktorým je podané aj trestné oznámenie , došlo na zhromaždení, ktoré sa v piatok 31. januára konalo večer v Trnave. Popri mítingu ĽSNS sa tam totiž zároveň konala protestná akcia proti tejto strane. Poslanci koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu podali na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) trestné oznámenie v súvislosti s fyzickým útokom na dvoch ich členov.„To, čo predvádzajú Truban (PS/Spolu), Kiska (Za ľudí), Beblavý (PS/Spolu) a Hlina (KDH) na námestiach, tak s tým nesúhlasím. Myslia si totiž, že toto je správna cesta proti extrémizmu. Je to nezodpovedné, pretože drvivá väčšina voličov ĽSNS je sklamaná z politiky a nevolia ju pre to, že by inklinovali k extrémnym názorom či ideám,“ povedal Matovič.Líder OĽaNO povedal, že je potrebné vysvetľovať voličom Kotlebu, že svoje sľuby nemôže dodržať. Ako príklad uviedol jeho pôsobenie na poste župana Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rokoch 2013 - 2017, počas ktorého podľa Matoviča nenaplnil Kotleba žiadny zo svojich sľubov a v úrade BBSK zamestnal svojich rodinných príslušníkov a známych.Kotleba svoje účinkovanie v pozícii predsedu BBSK hodnotí ako pozitíve. Tvrdí zároveň, že konflikty nechce vyvolávať jeho vlastná strana, ale ľudia, ktorí prídu protestovať proti nej.„Kým strany PS/Spolu a Za ľudí neprišli narúšať naše legálne zvolané mítingy, sa nič nedialo. Keď niekto príde s tým, že za každú cenu chce vyvolať konflikt, za to nemôžeme niesť zodpovednosť,“ uviedol. Podľa jeho slov nebude strana mítingy rušiť. „My nebudeme ustupovať nejakým skupinkám fanatických liberálov,“ dodal.Matovič označil Kotlebu v relácii za klamára. Podľa neho si totiž vyplácal k poslaneckému platu ďalšie peniaze zo štátneho príspevku. „Sám si vyplácate peniaze. To sa nehanbíte pozrieť svojim voličom do očí? Veď je vám jasné, že nebudete vo vláde, iba chcete poberať ďalej štedré dotácie,“ zdôraznil líder OĽaNO. Kotleba reagoval protiútokom a pripomenul, že ani tá jediná vláda, v ktorej Matovič bol, nevydržala.