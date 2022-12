Matovič: Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch (video)

Matovičova kritika SaS

Slovensko nevyhnutne potrebuje pokoj

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič ponúkol svoju demisiu. Oznámil to na štvrtkovom brífingu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) „Do politiky som vstúpil s dvomi hlavnými cieľmi, a to odstaviť skorumpovaných politikov od moci a takto zachránené financie dať do rúk najmä rodinám s deťmi. Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch a dnes sú nimi všetci ľudia na Slovensku," vyhlásil líder OĽaNO.Matovič dodal, že jeho ponuka na podanie demisie platí, ak klub strany Sloboda a Solidarita (SaS) stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čim podľa neho ľudia prestanú byť rukojemníkmi politických hier.„Kolegovia zo SaS po voľbách sľúbili bezhraničnú lojalitu a vernosť demokratickým voličom. Po odchode z koalície opäť sľúbili, že budú konštruktívnou opozíciou. To, čo sa deje dnes, vidíte sami. Vo štvrtok o 17:00 rozhodnú o osude koalície hlasy skorumpovanej mafie, voči ktorej sme svojho času spolu bojovali," uviedol Matovič.Dodal, že vo štvrtok o osude vlády rozhodnú hlasy ľudí, ktorých poslanci SaS nazývajú fašistami, a hlas človeka, ktorému sa podľa lídra OĽaNO z noci do rána záhadne obrátilo svedomie.„Slovensko nevyhnutne potrebuje pokoj, toto konanie však prináša rozvrat. Povalenie vlády v tomto čase spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet strádanie ľudí a mimoriadne ekonomické škody pre štát," dodal Matovič.Podľa medializovaných informácií z Denníka N už hnutie OĽaNO oznámilo strane SaS aj prípadného nástupcu Igora Matoviča. Mohol by ním byť súčasný štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek