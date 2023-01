Matovič odmieta hádky s Hegerom a povedal, čo sa stane, ak sa ich cesty raz rozídu

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( OĽaNO Igor Matovič odmieta, že by sa hádal s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).Ako uviedol na sociálnej sieti, „rozprávame sa o hocičom, ale ani raz nepadol návrh na môj odchod z čela OĽaNO, ani raz zvýšený hlas, ani raz žiadne hlúpe reči. Eda mám rád a považujem ho za kamaráta“.Zároveň dodal, že ak sa raz ich cesty trochu rozídu, bude to s noblesou a vzájomným prianím všetkého dobrého. Ak sa na čomkoľvek dohodnú, bude to podľa Matoviča vždy s cieľom minimalizovať šancu mafie na návrat k moci a maximalizovať šancu na úspech „celého antimafiánskeho zoskupenia strán“.