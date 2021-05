Matovič odmieta pritakávať systému, ktorý slovenské matky za výchovu detí trestá nižšou mzdou a dôchodkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) odmieta „pritakávať“ systému, ktorý slovenské matky „trestá“ nižšou mzdou a dôchodkom za to, že vychovávali deti.Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, odmieta akceptovať aj fakt, že najviac ohrozenými chudobou sú slovenské rodiny s deťmi. Napísal to v súvislosti s predstavenou daňovo-odvodovou reformou, v ktorej oznámil zavedenie príspevku 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti.„Dzurindov, Radičovej, Ficov či Pellegriniho sociálny štát‘ poskytoval pracujúcim rodičom cca 40 eur mesačne na dieťa. Môj cieľ je dosiahnuť pri pracujúcom rodičovi 200 eur mesačne na každé dieťa v rodine, teda 5-krát viac, aj keď sa to mnohým zdá úplné sci-fi,“ pokračoval s tým, že ho mrzí „frontálny útok“ médií voči plánu pomôcť rodinám.„Mrzia ma útoky ľudí, pre ktorých je hodnota rodiny nula. Mrzia ma útoky a klamstvá SaS o 25 percentnej DPH s cieľom vopred naštvať čo najviac ľudí,“ doplnil. Ako minister financií dodal, pri nepracujúcich rodičoch plánuje zaviesť príspevok 100 eur. Podmienkou bude podľa Matoviča aj „vzorová dochádzka do školy či škôlky, ak bude nariadená“.