Matovič oznámil nové opatrenia proti koronavírusu aj pre podujatia, Česko bude červenou krajinou (video)

Pri interiérových podujatiach bude platiť limit 500 účastníkov, pri exteriérových tisíc, pričom toto nariadenie platí pre kultúrne aj športové podujatia. Uviedol to na tlačovej konferencii počas zasadnutia krízového štábu premiér Igor Matovič (OĽaNO) „Kultúra a šport môžu naďalej žiť,” povedal.

Limit pre hromadné podujatia

Počty účastníkov pritom podľa predsedu vlády platia pre návštevníkov, nie pre prítomný personál. V prípade, že sa podujatie uskutoční v červenej zóne, bude kapacita znížená na polovicu.

„V prípade, ak sa to podujatie koná v zelenom regióne, bude v prípade sedenia bez akýchkoľvek limitov,” povedal Matovič s tým, že ak ide o kultúrne podujatia v oblasti, ktorá je vyhlásená za červenú zónu, budú musieť účastníci sedieť v každom druhom rade.

Zároveň nebude k dispozícii občerstvenie. V prípade športových podujatí sa bude v zelenej zóne sedieť v každom druhom rade, v červenej zóne v každom štvrtom rade. Zároveň platí bežné dodržiavanie hygienických opatrení ako napríklad rúška. „Myslíme si, že tieto opatrenia sú dostatočné na to, aby sme si dokázali, či už ako diváci, alebo ako účinkujúci, naďalej užívať naše hobby,” povedal premiér.

Česko medzi červenými krajinami

Ako na sociálnej sieti informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) Martin Klus (SaS), Česko sa vzhľadom na vážny pandemický vývoj stane od 18. septembra červenou krajinou.

„Ktokoľvek sa vráti z územia Česka s výnimkou pendlerov do 30 km od najbližšieho hraničného priechodu, študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre, niektorých športovcov a umelcov (vraciame sa k výnimkám z jari – presnejšie budú definované v uznesení ÚVZ) musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 h., alebo prostredníctvom formuláru e-hranica nastúpiť do 5 dňovej domácej karantény a následne byť testovaný. Toto sa bude kontrolovať prostredníctvom námatkových kontrol, aj tzv. ‚trackovania‘ mobilných telefónov,“ uviedol.

Rakúsko a Maďarsko podľa Klusa zatiaľ zostávajú v zelenej kategórii. „V ich prípade ale hrozí prepnutie do červenej v zásade kedykoľvek, preto už dnes odporúčame zvážiť cestovanie a necestovať do konkrétnych vytipovaných regiónov, ktoré čoskoro nájdete na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.,“ informoval. Švédsko, Bulharsko a Kanada sa naopak zaradia medzi bezpečné krajiny. „V čakacom režime na takéto preradenie zostávajú Belgicko, Holandsko a Portugalsko, o ktorých v pondelok bola veľká diskusia,“ priblížil.

Ohľadom sprísnenia pravidiel pre Ukrajinu podľa Klusa prebehla intenzívna diskusia, ktorú vzhľadom na karanténne kapacity resp. perspektívu nákupu tzv. antigénového rýchlotestu nebolo možné ukončiť už v pondelok. „Vznikne pracovná skupina v tejto veci a rozhodne sa v najbližších hodinách, „ doplnil.

Matovič však Klusa skritizoval, že zaradenie Českej republiky medzi červené krajiny oznámil na sociálnych sieťach a neprenechal to jemu samému. Podľa Matoviča je takéto konanie nezodpovedné a dostalo Slovensko do zlej diplomatickej pozície voči Česku. „Považujem to za veľké zlyhanie,” povedal predseda vlády.

Matovič už pred pondelňajším zasadnutím krízového štábu na sociálnej sieti Facebook uviedol, že bude veľmi ťažké a verí vo víťazstvo zdravého rozumu.

„Všetkým, ktorým na kultúre a športe záleží, na známosť sa dáva, že nedovolím, aby ich korona zložila k zemi,“ sľúbil a dodal: „Vždy som hájil opatrenia, s ktorými prichádzalo konzílium. Tentokrát mám však pocit, že tlačíme až príliš na pilu a efekt, ktorý očakávame, môže byť paradoxne opačný.“

Počas prvej vlny, keď sme dopadli ako premianti Európy, sa Matovič podľa vlastných slov vždy snažil udržať logickú obhájiteľnosť akéhokoľvek opatrenia. „Považoval som to za absolútny predpoklad toho, aby ľudia chceli spolu s nami náš spoločný boj bojovať … a výsledky hovoria samé za seba,“ napísal.

