Matovič oznámil spájanie a hnutie OĽaNO ide do volieb s novou skratkou (video)

Funguje čestné chlapské a ženské slovo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najúspešnejšie obdobie boja proti korupcii

26.5.2023 (SITA.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ide do parlamentných volieb s novou skratkou „OĽaNO a priatelia“. Súčasťou oficiálneho názvu hnutia sa stanú platformy Obyčajní ľudia, Nezávislí kandidáti, NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek.Oznámil to v piatok líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii. Podľa svojich slov je rád, že sa opäť dohodli na spolupráci s predstaviteľmi hnutia NOVA, ku ktorým mal vždy absolútnu dôveru a pokladá ich za kompetentných odborníkov. Marcela Klimeka berie podľa svojich slov ako rovnocenných partnerov.„Na papieri nemáme nič, lebo medzi nami už sedem rokov funguje čestné chlapské a ženské slovo,“ povedal Matovič.Predseda hnutia NOVA Gábor Grendel uviedol, že k ďalšej spolupráci s hnutím OĽaNO ho motivuje to, že Slovensko má za sebou historicky najúspešnejšie obdobie v boji proti korupcii.„Nikdy v histórii nebolo vyšetrených toľko káuz vysokých štátnych funkcionárov ako po voľbách v roku 2020,“ poukázal. Len vďaka posledným voľbám boli podľa neho do kľúčových pozícií v polícii, prokuratúre a súdoch zvolení čestní ľudia, ktorí majú rozviazané ruky a môžu konať.Zároveň dodal, že reálne hrozí, že po septembrových predčasných voľbách sa do orgánov činných v trestnom konaní vrátia mafiánske praktiky. „Vrátia sa Jankovské, Kováčikovia, Gašparovia a ďalší ľudia,“ povedal.