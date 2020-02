Matovič podporuje Beblavého obštrukcie, Kotleba poslancov PS/Spolu nazval „feťákmi“

Schôdza má pokračovať vo štvrtok

Ako budú hlasovať kotlebovci?

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič tvrdí, že podporuje obštrukcie poslancov okolo Miroslava Beblavého z koalície Progresívne Slovensko (PS) Spolu . Šéf strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba ich, naopak, označil za „feťákov“.„Každý máme svoje spôsoby, ako bojujeme proti zlu. Kolegovia majú tento spôsob,“ povedal Matovič. Kempovanie protestujúcich v noci v rokovacej sále podľa neho nemá zmysel, ale obštrukcia pri rečníckom pulte áno.Koalícia zatiaľ reagovala na protestujúcich zmierlivo a k žiadnym fyzickým incidentom v rokovacej sále nedošlo. Šéf parlamentu Andrej Danko ( SNS ) doteraz dvakrát prerušil schôdzu.Urobil tak v utorok a aj v stredu, v rokovaní sa má pokračovať vo štvrtok o 09:00. „Rozhodli sa nášmu hnutiu sabotovať volebnú kampaň, lebo sa boja výsledku,“ komentoval Matovič prerušovanie schôdze.Šéf strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba označil protest poslancov PS/Spolu za nerešpektovanie princípu parlamentnej demokracie. „Dnes je problém to, ako tu feťáci blokujú parlament,“ vyhlásil na adresu poslancov PS/Spolu.Odmietol odpovedať na otázku, či poslanci ĽSNS budú hlasovať za návrhy zákonov, ktoré predložila do parlamentu vláda. Konkrétne o trinástych dôchodkoch pre penzistov, o zdvojnásobení rodinných prídavkov a o zrušení diaľničnej známky pre autá do 3,5 tony. „Dozviete sa pri hlasovaní,“ poznamenal.