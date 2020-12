Matovič popiera prehru pri zvolení nového prokurátora, opozícia sa len pridala ku koalícii

Baránikov návrh sa mu nepozdáva

Otváranie škôl odovzdali ministerstvu školstva

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Opozícia sa v prípade voľby kandidáta na generálneho prokurátora Maroša Žilinku iba pridala ku koaličným stranám. Povedal to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy premiér Igor Matovič OĽaNO ).Zároveň popiera, že ide o jeho prehru, že vo voľbe neuspel jeho kandidát, neprokurátor Juraj Kliment . Cieľom však podľa neho bolo zvoliť najlepšieho z najlepších.Premiér tiež povedal, že sa mu nepozdáva, že Alojz Baránik SaS ) prišiel na poslednú chvíľu so zásadnou zmenou o postavení prokuratúry a snaží sa ju pretlačiť do ústavy. „Spolieham sa na pani ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú aj ďalších právnikov, že nedovolia taký zásah do ústavy, ktorý nám do budúcna spôsobí problémy,“ skonštatoval Matovič. Baránik navrhuje zmeniť nezávislosť postavenia prokuratúry. Predsa vlády dodal, že keď sa mení Ústava SR, mala by prebiehať diskusia aj so zástupcami opozičných strán.V súvislosti s otváraním škôl Matovič uviedol, že za dva dni vypracovali všetko, aby sa školy mohli otvoriť, a teraz celú agendu odovzdali rezortu školstva. Vysvetlil, že nie je povinnosť, aby deti prišli od pondelka do školy. Je to na rozhodnutí zriaďovateľov či riaditeľov po dohode s rodičmi. Súčasné opatrenie - učiteľ a päť detí v triede, platí len pre deti, ktoré nemajú prístup k počítaču alebo internetu. V prípade, že sa v triede otestujú všetky deti, môžu sa podľa Matoviča učiť v triede bez ohľadu na počet žiakov.Ľudia pravidelne prekračujúci hranice, tzv pendleri, sa musia od pondelka 7. decembra preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, nie staršieho ako 14 dní. V tejto súvislosti predseda vlády dodal, že to malo byť oznámené vopred a je podľa neho zlé dostávať ľudí do zbytočného stresu. Nemyslí si, že pendleri sú hrozbou, a chce, aby sa ľuďom ospravedlnil človek, ktorý je zodpovedný za toto rozhodnutie.