Matovič potrebuje neustále na niekoho útočiť, podľa politológa si našiel objekt svojej kritiky v Sulíkovi

Sulík sa pozerá na celú vec pragmaticky

Nepotrebuje sa pozerať po novej veste

28.5.2021 - Expremiér a súčasný šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽaNO) si našiel objekt svojej kritiky a len tak ľahko sa ho nevzdá. On totiž potrebuje neustále na niekoho útočiť. Pre agentúru SITA to povedal politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.Matovič vo svojich vystúpeniach v parlamentnej rozprave k novele zákona o štátnom rozpočte opakovane kritizoval stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a jej predsedu Richarda Sulíka.„Sulík sa ale na celú vec zatiaľ pozerá pragmaticky, pretože mu to politicky vôbec neubližuje. Preferenčne je strana stabilizovaná, nezažila od volieb dramatický pokles, skôr naopak. Udržuje sa na dvojcifernom čísle, hoci výsledok vo voľbách bol tesne nad päť percent," doplnil Štefančík. Podľa neho Sulík nemá dôvod meniť stratégiu komunikácie s Matovičom.Štefančík pripomenul, že sa Sulík ozval vtedy, keď mu Matovič nepriamo pripísal zodpovednosť za smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, „pretože každá trpezlivosť má svoje hranice".„Ale pokiaľ si bude Sulík udržiavať nervy na uzde a nevnímať politiku osobne, nemusí meniť svoju stratégiu. Strany totiž nekandidujú vo voľbách, aby sedeli v opozícii, ale aby mali reálny vplyv na spravovanie vecí verejných. A Sulík tento vplyv prostredníctvom svojich nominantov vo verejných funkciách má. Nepotrebuje sa teraz pozerať po novej neveste. Tá terajšia síce nestojí za nič, ale keďže zatiaľ plní aspoň základné funkcie, nepotrebuje novú," zdôraznil politológ.