Matovič považuje Kollárovu diplomovku za dobrú uhorkovú tému, SaS a Za ľudí vraj stiahnu chvost

Poslanci OĽaNO budú mať voľnú ruku

K odvolaniu by musela prispieť koalícia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyhlásil, že keď koaličné strany Sloboda a Solidarita (SaS) Za ľudí „zadosťučinia svojim silným rečiam“, tak Boris Kollár Sme rodina ) bude odvolaný z pozície predsedu parlamentu. Ak to však bolo z ich strany dva týždne len mediálne divadlo, podľa premiéra odvolaný nebude.Matovič tak reagoval na výzvy dvoch vládnych strán Za ľudí a SaS, aby Kollár odstúpil z funkcie šéfa Národnej rady SR pre kauzu plagiátu jeho diplomovej práce.„Bol by som rád, aby ktorýkoľvek koaličný partner, keď niečo tvrdí verejne, a potom má ísť o tom hlasovať tajne, aby splnil to, čo tvrdí verejne,“ vyhlásil Matovič. Povedal, že si stojí za svojím vyjadrením, že koaliční partneri „stiahnu chvost“.Podľa Matoviča poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) budú pri prípadnom návrhu na odvolanie Kollára „slobodní“ v hlasovaní. Povedal tiež, že Kollárovu kauzu nesleduje takmer týždeň a že je to „dobrá uhorková téma na leto“.Kollár sa minulý týždeň vyjadril, že keby bol dotlačený k odchodu z pozície predsedu NR SR, tak je v hre odchod Sme rodina z koalície. Klub OĽaNO narozdiel od SaS a Za ľudí nevyzval Kollára k odchodu z funkcie. Navrhol plošné preverenie vysokoškolských záverečných prác s možnosťou odobratia akademického titulu.Jednou z možností, ako vyriešiť aktuálnu situáciu v koalícii je, že by niektorý z poslancov Sme rodina navrhol odvolanie Kollára z čela parlamentu. Odvolanie by bolo úspešné vtedy, ak by za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda aspoň 76 zákonodarcov. Opozícia má v parlamente 55 poslancov, muselo by sa k nim tak pridať prinajmenšom 21 vládnych poslancov.Líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša . Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.