Matovič praje menším stredopravým stránam, aby našli k sebe cestu, ale on by nechcel byť súčasťou takého spolku

Eduard Heger, ktorý združuje strany Demokrati, Zmena zdola, Šanca a Dobrý deň, Slovensko, v piatok oznámil, že pozval lídrov strán Modrí – Európske Slovensko, Most-Híd 2023 a Maďarské fórum na rokovanie v najbližších dňoch.



Hovoriť chce o spoločnom postupe do predčasných parlamentných volieb, ktoré budú 30. septembra. Modrí – Európske Slovensko a Most-Híd 2023 sa už dohodli na volebnej spolupráci, oznámili to vo štvrtok.



Strana ODS – Občianski demokrati Slovenska v apríli oznámila, že pôjde do volieb pod spoločným názvom kandidátky „Maďarské fórum, ODS, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana". Právny základ pre spoločnú kandidátku poskytne Maďarské fórum, ktoré zmení názov.





20.5.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič praje lídrom menších stredopravých strán, aby našli k sebe cestu, lebo inak všetky ich strany vo voľbách prepadnú. Uviedol to v sobotu na sociálnej sieti.„Majú čas do pondelka zahodiť egá, nájsť zdravý rozum a dohodnúť sa na tom, na kandidátke ktorej strany spolu pôjdu a čas zmeniť jej názov, aby boli všetci spokojní. Držím palce,“ napísal.Zároveň však dodal, že by nikdy nechcel byť súčasťou takéhoto spolku. „Ale musím uznať, že sa všetci zobrazení k sebe charakterovo hodia,“ napísal pri zverejnenej fotografii, ktorá zobrazuje Eduarda Hegera (Demokrati), Mikuláš Dzurindu (Modrí – Európske Slovensko), Zsolta Simona (Maďarské fórum), Lászlá Sólymosa (Most-Híd 2023), Pavla Macka (ODS) a Luciu Ďuriš Nicholsonovú (Jablko).