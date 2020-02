Matovič pred vilou Počiatka aj „prestrelka“ Fica s Kiskom. Ktorí politici najviac zaujali na sociálnych sieťach?

Blaha

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Na sociálnych sieťach od začiatku volebnej kampane 5. novembra 2019 do 26. januára 2020 dominoval poslanec Smeru–SD Ľuboš, za ním nasledujú premiér Peter Pellegrini (Smer–SD) a tretí je Michal Truban ( PS Spolu ). Vyplýva to z analýzy mimovládnej organizácie Memo 98.Poslanecmal na facebookovom profile 792 853 interakcií. Ide o súčet reakcií, komentárov a zdieľaní. Premiér Pellegrini mal výrazne menej interakcií, a to 355 250.Tretí Michal Truban 321 106, europoslanec Milan Uhrík ( Kotlebovci–Ľudová strana Naše Slovensko ) 282 526. Nasledujú Andrej Kiska ( Za ľudí ) 279 186, Jozef Pročko ( OĽaNO ) 253 183 a Štefan Harabin ( Vlasť ) 250 989 interakcií. Bývalý premiér a šéf Smeru Robert Fico získal 232 830 interakcií.Na facebookovom profile bolo najaktívnejšie hnutie OĽaNO, ktoré zverejnilo 333 postov. Za ním nasledujú strany Spolu, Sme rodina, Most-Híd, SaS a Za ľudí. Najviac interakcií získalo hnutie OĽaNO, a to takmer 495-tisíc. Nasledujú strany Smer-SD, Sme rodina Podľa Memo 98 oslovil najviac ľudí post OĽaNO s názvom Aktuálne pred Počiatkovou vilou na Francúzskej riviére. OĽaNO zaplatilo na Facebooku Instagrame za jeho propagáciu okolo 4 500 eur.Nasledoval príspevok Andreja Kisku s názvom Ahoj Robert. Na jeho propagáciu zaplatila strana Za ľudí na Facebooku okolo 400 eur. Tretí post podľa počtu interakcií zverejnil Smer-SD pod názvom Otvorený list Kiskovi – odpoveď na jeho list Robertovi Ficovi. Na jeho propagáciu išlo podľa mimovládnej organizácie do 6 000 eur.Na sociálnej sieti Instagram podľa analýzy v období od 5. novembra 2019 do 26. januára 2020 mal najviac postov šéf SNS Andrej Danko (130), nasledovali Miroslav Beblavý (109) a Andrej Kiska (79). Najviac interakcií (súčet likeov a komentárov) zaznamenal Andrej Kiska (viac ako 122-tisíc), druhý bol Peter Pellegrini a tretí Boris Kollár zo Sme rodina.