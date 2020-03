Matovič predviedol absolútny politický hyenizmus, Pellegrini označil jeho kritiku za hanbu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 - To, čo predviedol pán Matovič je absolútny politický hyenizmus. Pred dnešným rokovaním krízového štábu to povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a budúci premiér Igor Matovič vo štvrtok kritizoval Pellegriniho a ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), že vláda nemá plán, ako postupovať pri zvýšení počtu nakazených na koronavírus.„To, čo predviedol pán Matovič, je absolútny politický hyenizmus. My tu čelíme najťažšej kríze, akej kedy krajina čelila a on si z toho dovolí vytĺkať politický kapitál. Je to hanba a poviem mu to do očí," uviedol Pellegrini. Zároveň potvrdil, že na Slovensku dnes pribudlo šesť nových prípadov ochorenia na koronavírus.V súvislosti so šírením koronavírusu dnes od 11:00 zasadá v priestoroch hotela Bôrik krízový štáb. Rozhodne sa na ňom aj o prípadnom uzatvorení všetkých škôl na Slovensku na dva týždne.Zvažovať sa tiež bude povinná karanténa na 14 dní pre všetkých ľudí, ktorí pricestujú na Slovensko zo zahraničia. Na Slovensku je doteraz potvrdených 16 prípadov ochorenia na koronavírus.