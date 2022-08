Matovič príjme výzvu a odstúpi so Sulíkom, ale OĽaNO má 10 požiadaviek

31.8.2022 - Ak sa vďaka SaS schvália opatrenia na pomoc ľuďom a ochranu verejných financií, ktoré navrhuje OĽANO, minister financií Igor Matovič (OĽANO) je pripravený odísť z vlády spolu s Richardom Sulíkom (SaS). Pred rokovaním vlády to oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO). Začiatok rokovania vlády posunuli, SaS by sa mala aktuálne radiť o návrhoch hnutia OĽANO."Prišli sme s návrhom veľmi konkrétnych opatrení na pomoc ľuďom, aby sme zvládli najbližšie obdobie, ktoré predstierame hlavne pred stranu SaS, ale aj pred koaličných partnerov. Potrebujeme pevnú koalíciu, potrebujeme ich schváliť na vláde a v parlamente. Ak budú tieto opatrenia schválené, Igor Matovič prijme výzvu Richarda Sulíka a spolu s ním odíde zo svojej funkcie do parlamentu," vyhlásil premiér.Desať bodov, ktoré obsahujú požiadavky OĽANO, zahŕňa 200 eur na dieťa, schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023, ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, stabilitu dôchodkového systému, finančnú disciplínu, nové zdroje príjmov štátu, ako napríklad nové sadzby daní na lieh a hazard či mimoriadne zdanenie ruskej ropy. Ďalej OĽANO hovorí o zmrazení cien elektriny pre všetky domácnosti, výhodných zmluvách na plyn pre všetky domácnosti, príspevku domácnostiam na plyn a teplo 250 miliónov eur či príspevku dôchodcom 150 miliónov eur.Premiér pripomenul, že argumenty SaS o tom, že dochádza k rozvratu verejných financií a porušeniu koaličnej zmluvy, nie sú pravdivé."Dodnes sme márne čakali, že príde jedna požiadavka na zmenu koaličnej zmluvy. SaS nejde o nič iné, iba o to, aby sa zbavila Igora Matoviča," skonštatoval minister obrany a člen predsedníctva OĽANO Jaroslav Naď. Podčiarkol, že hnutie nemá žiadne požiadavky voči SaS. Sulík podľa jeho slov dostal protinávrh hnutia a ak chce preukázať, že mu záleží na krajine, prijme to, čo liberáli v parlamente dlhodobo blokovali.