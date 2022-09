Matovič prirovnal Slovensko k tridsiatym rokom v Nemecku, kde bola tiež krajina v kríze a k moci sa dostal Hitler

Matovič varuje pred návratom mafie

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií a predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič v utorok v parlamente vyzval stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , aby držala s koalíciou a nepodporila zmenu Ústavy SR , ktorá umožní skrátenie volebného obdobia parlamentu ústavným zákonom alebo referendom.V opačnom prípade podľa neho svojím hlasovaním dosiahne, že sa k moci dostane mafia, zlodeji a extrémisti, ktorí vydajú Slovensko na východ smerom k Rusku.„Dúfam, že nebudete chcieť až takto ublížiť krajine. Ak náhodu teraz tento návrh prejde, tak verím, že na konci to finálne rozhodnutie urobíte tak, ako ste sľubovali, že budete držať túto vládu a dobojujeme to do volieb," oslovil Matovič poslancov za SaS.Poslanci by mali o posunutí návrhu na vydanie ústavného zákona od poslancov za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka Petry Halšelovej do druhého čítania hlasovať o 17:00.Šéf SaS Richard Sulík v utorok v parlamente povedal, že liberáli budú v prvom čítaní hlasovať za zmenu ústavy. Zároveň dodal, že nevie povedať, ako budú hlasovať v druhom čítaní, pretože „jedna vec je osobný názor a druhá vec je jednota klubu".Podotkol, že úspešnosť referenda vždy závisí od účasti voličov, pretože na Slovensku bolo už osem referend a 50 percent voličov prišlo len jedenkrát. SaS má pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý podľa Sulíka „právne čistejším spôsobom splní účel, aby sa parlament mohol rozpustiť a mohli byť predčasné voľby".Matovič vo svojom vystúpení prirovnal Slovensko k tridsiatym rokom v Nemecku, kde bola tiež krajina v kríze a k moci sa dostal Adolf Hitler. Slovensko potrebuje podľa ministra financií čas na to, aby sa zotavilo z rán, ktoré dostalo počas kríz v súvislosti s dianím vo svete.„Dnes je extrémne riziko, aby na Slovensku boli predčasné voľby. Len hlúpa politická strana povie, že ide do predčasných volieb, lebo bude mať dobrý výsledok a nepozerá pri tomto rozhodnutí na záujem krajiny," povedal Matovič v pléne.Takýto sebecký prístup ho podľa jeho slov na SaS zarážal už aj v minulosti. Keď sa so Sulíkom pred voľbami v roku 2012, 2016 a 2020 snažil rokovať o tom, čo bude po voľbách, šéf liberálov podľa Matoviča odvetil, že to sa uvidí potom. Liberálov vyzval k zodpovednosti za Slovensko.Matovič by osobne nepovažoval za škodlivé, ak by sa táto zmena v ústave ukotvila, avšak dôležité podľa jeho slov je, čo sa následne stane. „Kedy sa nájde 90 hlasov na to, aby sa konali predčasné voľby? No vtedy, keby sme všetci abdikovali a neboli by sme schopní vládnuť," uviedol.Keby boli v marci alebo apríli predčasné parlamentné voľby, Hlas-SD získa podľa šéfa OĽaNO desať percent, Smer-SD 30 percent, extrémisti desať percent a sami si vyskladajú vládu.