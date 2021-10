Matovič pustí niekoľko sto miliónov eur navyše, ale v súvislosti s rozpočtom si kladie podmienky (video)

14.10.2021 - Minister financií Igor Matovič vo štvrtok pred rokovaním vlády vyzval koaličných partnerov, aby boli rozpočtovo zodpovední. V hre sú podľa neho ústavné zmeny v rámci dôchodkovej reformy, výdavkových stropov a dlhovej brzdy.Ak tieto body koalícia prijme, budú mať podľa Matoviča niekoľko sto miliónov eur navyše. „Je to na nich, či bude viac peňazí pre rôzne skupiny ľudí," povedal Matovič. Doplnil, že priestor na diskusiu o rozpočte majú niekoľko týždňov.No spomenuté ústavné reformy musia byť schválené ešte pred schvaľovaním rozpočtu v parlamente. „Taká je dohoda v koalícii. Keď sa dohodneme na ústavných zmenách, tak áno, je niečo navyše, čo budeme deliť, keď sa nedohodneme, tak rozpočet pôjde čisto v tej reštriktívnej podobe 4,3 % HDP a nikto nedostane nič navyše,“ uviedol Matovič.Čo sa týka zvyšovania daní, Matovič len skonštatoval, že táto téma nie je témou dňa. „Nikto nehovorí o zvyšovaní daní. To len SaS straší,“ poznamenal Matovič s tým, že podľa neho vôbec to nie je na stole. „Bolo by načase nájsť si inú tému a správať sa rozpočtovo zodpovedne,“ uzavrel Matovič.

AKTUALIZÁCIA:

Vláda schválila s jednou pripomienkou návrh rozpočtu na budúci rok. Predloha počítala s deficitom verejných financií 4,94 % HDP, minister Igor Matovič však hovoril, že deficit bude musieť byť nižší, ak koalícia neschváli ústavné zákony o dlhovej brzde a dôchodkovej reforme.

Obsah pripomienky zatiaľ nie je známy. Tento rok vláda počíta v rozpočtovom návrhu so schodkom necelých 8 % výkonu ekonomiky.

O rozpočte bude následne rokovať parlament, ktorý ho ešte môže upravovať.

