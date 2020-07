Matovič reagoval na konflikt Kollár – Šeliga a konanie sulíkovcov a kiskovcov nepovažuje za fér

Otvorené vládnutie má svoje riziká

Talianske manželstvo s rozvarenými špagetami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 - Vzťahy vo vnútri vládnej koalície sú v súčasnosti omnoho lepšie vo vnútri ako navonok. Po stredajšom zasadnutí vlády to povedal jej predseda Igor Matovič (OĽaNO). Reagoval tak na utorkovú slovnú výmenu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) počas rozpravy k návrhu na odvolanie šéfa parlamentu.„Ja na tých koaličných radách pomaly vidím najväčších kamarátov," povedal premiér s tým, že akonáhle sa však niektorí koaliční predstavitelia postavia pred mikrofóny a kamery, začnú si „niečo odkazovať".Matovič zároveň zopakoval, že nepovažuje za fér, keď dva týždne členovia SaS a Za ľudí hovoria, že Kollár by pre kauzu diplomovky nemal byť šéfom parlamentu, ale pri príležitosti odvolať ho odídu z hlasovania. „Potom sme si to mohli vybaviť prvý deň a bolo by po kauze," povedal premiér s tým, že verí, že sa koaliční partneri poučili.Podľa Matoviča má súčasná koalícia nevýhodu oproti predošlým koalíciám vedeným stranou Smer-sociálna demokracia. „Oni mali tmel, ktorý ich lepil. Spoločný biznis, ktorý chceli urobiť," uviedol predseda vlády s tym, že jeho koalícia má len zodpovednosť splniť dané sľuby.„Sľúbili sme ľuďom vo voľbách otvorené vládnutie. To má také trošku riziká s tým spojené, že ľudia prakticky vidia všetko, čo je vo vnútri," skonštatoval s tým, že jeho cieľom je, aby vládna koalícia vydržala celé štyri roky.„Je to také možno talianske manželstvo alebo talianska rodina, možno niekedy sa povadíme, niekto niekedy tie špagety rozvarí. Ale nakoniec verím, že nám všetkým aj spolu s ľuďmi na Slovensku bude chutiť," dodal predseda vlády.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga v utorkovej rozprave parlamentu vyhlásil, že nerozumie, prečo Kollár podáva návrh na svoje vlastné odvolanie z funkcie.Podľa neho Kollár vydiera celú vládnu koalíciu pre jednu diplomovku. Vyzval Kollára, aby stiahol návrh na odvolanie. Kollár označil Šeligu za farizeja. „Niečo tak odporne farizejské ako je Šeliga, som v politike nestretol,“ reagoval Kollár, ktorý nakoniec svoje odvolávanie ustál.