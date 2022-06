Matovič robí všetko preto, aby nás vyštval z koalície, vyhlásil Sulík a vysvetlil aj svoje stretnutie s Ficom (video)

Viacerí by si mali oddýchnuť

Prelomili veto prezidentky

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Všetko má svoje medze. Vnímam to tak, že Igor Matovič OĽaNO ) robí všetko preto, aby nás vyštval z koalície. Na tlačovej besede to vyhlásil líder strany Sloboda a Solidarita Reagoval tým na tvrdenie ministra financií Matoviča, že pred hlasovaním o vrátenom zákone o prorodinných opatreniach malo dôjsť „k spiknutiu“ poslancov strán Sloboda a Solidarita (SaS), Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Líder SaS odmietol povedať, aké ďalšie kroky mieni SaS urobiť. „Keď sa rozhodneme ako ďalej, dáme vedieť. Nateraz si koaličné rady odpustíme, nebudeme tam chodiť,“ povedal Sulík. Podľa neho by si mali viacerí ľudia v koalícii výdatne oddýchnuť.Líder SaS objasnil aj dôvody svojho stretnutia s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom v parlamente. Sulík sa ho chcel spýtať, ako bude ďalej prebiehať jeho odvolávanie z funkcie ministra hospodárstva v parlamente, pretože dcére sľúbil výlet k narodeninám. „Celý rozhovor trval tri alebo štyri minúty,“ dodal Sulík.Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová sa ohradila voči slovám Matoviča, ktorý podľa nej vymýšľa rôzne „spiklenecké“ teórie.Upozornila, že SaS viackrát avizovala, že bude hlasovať za pripomienky prezidentky a vedel to aj Matovič. Zemanová uviedla, že hľadať vinníka je zo strany OĽaNO len vyviňovanie sa za vlastné hlasovanie.Národná rada SR v stredu prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa. Poslanci tak nevyhoveli jej pripomienkam, aby sa zo zákona vypustili ustanovenia účinné až od 1. januára budúceho roka.Prorodinný balík sa tak zavedie v plnej miere, ako ho navrhoval minister financií Igor Matovič. Za akceptovanie pripomienok prezidentky SR hlasovalo 68 poslancov, proti bolo 41 poslancov a 29 zákonodarcov sa hlasovania zdržalo.