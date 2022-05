Matovič sa čuduje tým, ktorí rodiny hodili cez palubu a kopol si do verných sluhov Penty

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Mám rád, keď moralizujú o spolčení s „fašistami" v hlasovaní (o rodinnom balíku o 200 eur na dieťa mesačne) tí, ktorí sa dva roky pri každom rozhodnutí správajú ako verní sluhovia Penty a iných oligarchov. Na sociálnej sieti to napísal líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič „Rodinný balík by prešiel aj bez poslancov z ĽSNS, sami sa rozhodli zahlasovať ZA a rodiny tak podporiť a ja sa úprimne čudujem tým, ktorí rodiny hodili cez palubu," uviedol Matovič. Podľa neho to, že podpora rodín „vytočila do nepríčetna" ľudí, pre ktorých rodina nie je hodnotou, sa dalo čakať. „Len by to mohli povedať na rovinu a nehľadať trápne výhovorky," dodal.Parlament v utorok 24. mája schválil zákon o opatreniach na pomoc rodinám. Dieťa vo veku päť až 18 rokov má získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur. Zvýšia sa aj prídavky na deti a stúpne tiež daňový bonus na nezaopatrené deti. Vyplýva to zo zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákon podporilo. 83 poslancov zo 131 prítomných.