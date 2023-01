Matovič sa zatiaľ pod novú 76-ku nepodpísal, podľa Hegera nabrali diskusie nesprávny smer

Pomoc ľudom

Jednota a spolupráca

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Igor Matovič OĽaNO ) sa pod novú 76-ku zatiaľ nepodpísal. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO). Súčasne sa vyjadril, že celá diskusia o novej 76-ke dostáva nesprávny smer.Podľa Hegera je dôležitá na to, aby sa vedela doručiť ľudom pomoc, ktorá je pripravená v rozpočte, na čo je podľa neho potrebná stabilita v parlamente.Heger tiež nateraz vyvrátil diskusie o spájaní strán. Uviedol, že zatiaľ nehovoril o spájaní strán, ale o vzájomnej spolupráci, a preto sa momentálne nedajú vyslovovať žiadne závery.„Je dôležité, aby sme hľadali jednotu a spoluprácu, a preto sa stretávam so zástupcami jednotlivých politických strán," vysvetlil. Dočasne poverený premiér informoval, že sa stretol aj s Milanom Majerským (KDH), s Veronikou Remišovou (Za ľudí) a tiež so zástupcom Aliancie. Rokovania podľa jeho slov prebiehajú ďalej s cieľom budovať jednotu a spoluprácu.„Spoločne musíme zabrániť návratu Róberta Fica (Smer-SD) a jeho dvojčaťa Petra Pellegriniho (Hlas-SD), ktorí v roku 2012, keď prišli späť k moci, zastavili všetky reformy. Preto sa Slovensko začalo vzďaľovať vyspelým krajinám. Zároveň vydali orgány činné v trestnom konaní nitrianskej mafii. Nielenže sa veci nevyšetrovali, ale zamietli sa pod koberec," zdôvodnil Heger.