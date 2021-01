Matovič: Samotný trojtýždňový lockdown nestačí, je potrebné k nemu pridať aj testovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 - Premiér Igor Matovič vyzval všetkých primátorov a starostov na Slovensku, aby sa vydali cestou okresu Nitra, kde sa v nedeľu skončilo prvé z troch kôl testovania. Aktuálne čísla pozitívne testovaných na COVID-19 podľa neho ukazujú, že samotný trojtýždňový lockdown nestačí, je potrebné k nemu pridať aj testovanie.„Touto cestou by sme sa mali vydať aj v ostatných okresoch, ale musí tam prísť k zomknutiu. Ak by to malo byť o tom, že jedna dedina sa pretestuje a ďalších desať okolo sa na to vykašle a nechajú to na prírodu, nebude to mať zásadný zmysel,“ povedal Matovič po zatvorení miest na testovanie v Nitre. Dodal, že štát samosprávam pri ďalšom testovaní pomôže.Matovič sa vyjadril aj k prednostnému zaočkovaniu tenistky Dominiky Cibulkovej, označil to za zlyhanie. Podľa neho však aj táto nepríjemná kauza svojim spôsobom spopularizovala očkovanie. V okrese Nitra bude možné od 11. januára ísť do práce, do prírody alebo na výdajné miesta internetových obchodov len s negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní.