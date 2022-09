Matovič si myslí, že po odchode SaS a Sulíka nebudú vo vláde konflikty. Čaká však spiknutie proti nemu

11.9.2022 (Webnoviny.sk) - Po odchode SaS Richarda Sulíka (SaS) nebudú vo vláde konflikty, myslí si minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Predpokladá, že SaS sa spojí s inými opozičnými stranami na jeho odvolanie. Povedal to v relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.Podľa predsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS) poslanci SaS v Národnej rade SR čakajú, kto sa bude uchádzať o ich hlasy v parlamente a dodal, že nik nemá istú ich podporu. Nechystá sa opustiť svoj post predsedu výboru. Matovič ho však vyzval na odstúpenie. Minister financií dodal, že počet predsedov výborov, ktorý má SaS, je v rozpore s parlamentnými tradíciami.Viskupič sa tiež vyjadril, že sú prístupní rokovaniam o štátnom rozpočte na budúci rok, no podpora nie je istá. Podľa Matoviča si rozpočtové provizórium nemožno dovoliť. Nechcel odpovedať, či v prípade provizória pôjdu do predčasných volieb. Viskupič trvá na tom, že odstúpenie jedného človeka by zabezpečilo prežitie štvorkoalície a zvýšenie šancí na schválenie rozpočtu.