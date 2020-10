Matovič si opäť neodpustil kritický status. Hovorí o politikoch s EQ nula a odpovedal mu Sulík

Matovičov kritický status

Boj Sulíka a Matoviča v komentároch

Nezodpovedné správanie Sulíka

11.10.2020 - Niektorí členovia Ústredného krízového štábu sa zasadania zúčastnili iba na chvíľu a nepočúvali argumenty. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Jeho výhrady boli pravdepodobne namierené voči koaličným partnerom.„Hoci majú povinnosť byť na Ústrednom krízovom štábe, prídu tam na chvíľu, nevypočujú si argumenty ... v pohode si oddídu na obedík, hoci koniec zasadnutia najdôležitejšieho krízového štábu je v nedohľadne ... a idú sa opäť hrať na pekných pred médiá ako počas prvej vlny. To naozaj v čase, kedy ide o záchranu stoviek životov a ochranu tisícok ľudí pred celoživotnými následkami COVID-19, sa musíme hrajuškať na svoje percentíčka?,“ napísal Matovič v statuse.Útoky v médiách na členov Pandemickej komisie a Ústredného krízového štábu podľa neho výrazne znižujú šancu, že ľudia budú následne ochranné opatrenia dodržiavať.Na status predsedu vlády Igora Matoviča zareagoval v komentári minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).„Igor, pandemická komisia, ktorá nemá základne dáta o tom, koľkí sa kde nakazili, len strieľa od pasu a presne tomu tie dnešné tliachaniny zodpovedali,“ napísal Sulík v komentári.„Keby si si aspoň našiel chvíľu času ... a z tých 6 hodín by si tam aspoň chvíľu bol ...,“ odpovedal komentárom Matovič.Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) považuje za nezodpovedné, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) opustil zasadanie Ústredného krízového štábu. Šeliga to povedal v diskusnej relácií TV Markíza Na telo.„Považujem za absolútne nezodpovedné, že nesedí na krízovom štábe, ale vypisuje po sociálnej sieti. To je prvá vec a hovorím to s plnou vážnosťou. Situácia je vážna a ak si chce Richard Sulík takto niečo dokázať, v poriadku, ale teraz by sa tam mal vrátiť, sedieť tam a argumentovať,“ povedal Šeliga.