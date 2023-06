Matovič si vie predstaviť, že OĽaNO podporí novú vládu. Od Ódora i Čaputovej žiada splnenie podmienok

Podmienky pre vládu

Robí opak toho, čo Fico

3.6.2023 (SITA.sk) - Chceme od premiéra Ľudovíta Ódora a prezidentky Zuzany Čaputovej garanciu, že nezrušia 200 eur na dieťa. Pretože prezidentka a jej Progresívne Slovensko bojovalo proti tejto podpore.Druhá požiadavka je, aby premiér ponechal 500 eur pre voličov, ktorí pôjdu 30. septembra voliť, aby zabojoval o život demokratického Slovenska.Povedal to po rokovaní s premiérom Ódorom predseda hnutia Obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti a priatelia (OĽaNO) Premiér na rokovaní informoval, ako si predstavuje vyskladať programové vyhlásenie vlády a za akých podmienok by ho hnutie OĽaNO bolo ochotné podporiť.Len v prípade, že podporí obe požiadavky, bude hnutie súhlasiť s programových vyhlásením, podotkol Matovič.Na otázku, či sa Matovič nebojí, že prídu voliť aj ľudia, ktorí len chcú získať 500 eur Matovič povedal, že robí už dlho v politike presný opak toho, čo chce predseda strany Smer-sociálna demokracia „Róbert Fico chce minimalizovať volebnú účasť a vie prečo a my ju chceme maximalizovať a tiež vieme prečo,“ povedal Matovič.