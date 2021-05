Matovič svoju daňovo-odvodovú reformu stále nepredstavil, nič o nej nevie ani koaličná SaS

Ministerstvo neodpovedalo

Cieľom sú aj férové dane

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Daňovo-odvodovú reformu, ktorá by mala okrem iného priniesť 200-eurový príspevok na dieťa, stále nepoznáme. Ministrovi financií Igorovi Matovičovi sa nepodarilo daňovo-odvodovú reformu predstaviť do dvoch týždňov tak, ako to avizoval.„Maximálne do dvoch týždňov verím, že tu pred vami stojíme a predstavíme celý koncept daňovo-odvodovej reformy so všetkými prepočtami, s argumentáciami, s dopadmi, a s tým, kto na tom získa a kto to zaplatí,“ povedal 5. mája na tlačovej besede Matovič.Tlačový odbor ministerstva financií neodpovedal na našu otázku, kedy by minister mal daňovo-odvodovú reformu verejnosti nakoniec predstaviť.Nateraz nie je jasné, či daňovo-odvodovú reformu poznajú aj koaličné strany. Len strana SaS reagovala na otázku, či im minister financií už predstavil spomínanú reformu."Nie, nepredstavil," uviedol pre agentúru SITA hovorca SaS Ondrej Šprlák . Ostatné koaličné strany svoju odpoveď neposlali.Slovensko potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové, povedal na spomínanej tlačovej besede minister financií.Vláda chce podľa Igora Matoviča zaviesť príspevok 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti.Tiež chce zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod.Cieľom reformy sú podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.