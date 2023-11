Matovič tvrdí, že incident v parlamente začal Mažgút, keď ho osočil ako prvý. Pellegrini je podľa neho horší ako Fico

Princíp kolektívnej viny

Matovič ponúkol vyššiu hru

Pellegriniho zmena smernice

16.11.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič tvrdí, že poslanec Ján Mažgút Smer-SD ) ho pri stredajšom incidente osočil ako prvý.Tvrdí, že existuje záznam, na ktorom reaguje na poslanca Smeru-SD slovami „Sedlák, čo som ja?" a dodal, že z toho je evidentné, že Mažgút začal útočiť ako prvý.„Povedal, že mu dlžím jeden milión eur a že som dlžník," uviedol Matovič na tlačovej besede uskutočnenej v priestoroch parlamentnej knižnice, ktorú prirovnal k väčšej obývačke v rodinnom dome.Zároveň sa ospravedlnil každému, kto od neho očakáva, že „prehltne túto verejnú urážku".Tvrdí, že Pellegrini sa svojím rozhodnutím zmeniť smernicu rozhodol uplatňovať princíp kolektívnej viny voči novinárom, všetkým poslancom a občanom SR.„Ide len o šikanu a nič iné. Uplatňovanie objektívnej viny je na tom to najhoršie, lebo keby sa snažil vybaviť si to so mnou a bol by som ten, koho chce istým spôsobom potrestať, tak to beriem. V tomto prípade neberie do úvahy druhú stranu, ktorá svojim výrokom voči mne provokovala a zároveň trestá tých, ktorí za to nemôžu," myslí si predseda hnutia Slovensko.Matovič zároveň nevidí dôvod, prečo by mali „hrať Pellegriniho hru" o uistení a tvrdí, že mu ponúka vyššiu hru.Ak predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) splní svoje dva kľúčové predvolebné sľuby, Igor Matovič (hnutie Slovensko) sa vzdá poslaneckého mandátu.Pellegrini by tak podľa Matoviča mal všetkým sirotám, vdovám, invalidom a starobným dôchodcom vyplatiť 13. dôchodok vo výške 640 eur ešte pred Vianocami a taktiež nevziať dôchodcom rodičovský dôchodok vo výške 315 miliónov eur.„Ja som nikdy neskláňal hlavu pred zlom a pred absolútnym zlom, za ktoré považujem Petra Pellegriniho. On má len krajšiu fasádu ako Robert Fico (Smer-SD), ale v skutočnosti je vo vnútri omnoho horší človek ako Fico," povedal Matovič.Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini vo štvrtok ráno vydal pokyn na zmenu smernice, ktorý sa týka fungovania médií v parlamente.Predseda parlamentu tak smernicu doplnil o ustanovenie, ktoré hovorí, že do momentu, kým predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš neprisľúbi, že poslanci jeho klubu sa do budúcna zdržia akýchkoľvek útokov na iných poslancov, ktorí budú poskytovať rozhovor či vystupovať v živom vstupe, budú sa môcť rozhovory a živé vstupy robiť len v parlamentnej knižnici.Pellegrini zmeny vykonal na základe stredajšieho incidentu, keď predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ešte pred začiatkom živého vystúpenia začal verbálne útočiť na poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD), ktorý mal v živom vstupe RTVS vystúpiť.