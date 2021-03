Matovič urobil štátnické gesto a zachránil Slovensko od predčasných volieb, znie z OĽaNO

Naď si váži konštruktívny dialóg kolegov

Grendel píše o prosbách ľudí

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) urobil štátnické gesto. Zhodli sa na tom jeho nástupca Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO).Heger vo svojom profile na sociálnej sieti doplnil, že Matovičovi vždy záležalo na Slovensku, bolo a je pre neho na prvom mieste a svojím veľkým štátnickým a bezprecedentným gestom to opäť potvrdil.Matovič v nedeľu 28. marca na tlačovej konferencii oznámil, že svoju funkciu ponúkol ministrovi financií Hegerovi, ktorý túto výzvu prijal. Z Matoviča sa má stať šéf rezortu financií.Podľa Naďa boli uplynulé dni obrovskou skúškou zodpovednosti, súdržnosti a ochoty ustúpiť v prospech lepšieho Slovenska.Štátnické gesto Matoviča podľa neho hovorí, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je pripravené naďalej bojovať so zreteľom na tých, ktorí mu pri posledných voľbách odovzdali právo rozhodovať v ich prospech.„Uvedomujeme si, že koaličná kríza vyvolala v spoločnosti istú mieru pochybností a neistoty. S dôverou ľudí sa však nezahrávame. Oceňujem preto krok Igora Matoviča a vážim si konštruktívny dialóg ostatných kolegov," doplnil na sociálnej sieti.Zmena, ktorou prejde Slovensko počas nasledujúcich dní, bude síce podľa šéfa rezortu obrany zmenou personálnou, no cieľ ostáva rovnaký.Podľa jeho slov chcú budovať spravodlivú krajinu, umožniť jej občanom dôstojne žiť a pracovať a byť hrdým a dobre fungujúcim štátom bez korupčných káuz. „Som presvedčený, že v prípade prejavenia dôvery nášmu nominantovi na premiéra Eduardovi Hegerovi, môžeme na tejto vízii naďalej spoločne pracovať," zdôraznil Naď.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) na sociálnej sieti uviedol, že ak boli ultimáta koaličných partnerov skutočné, potom Matovič zachránil Slovensko od predčasných volieb. „To bola najčastejšia prosba ľudí, ktorá sa mi dostala počas tejto krízy. ,Len aby sa nevrátili smeráci, nedovoľte, aby to padlo' - som počúval každý deň," napísal Grendel. Dodal, že to, ako bude fungovať vláda po rekonštrukcii, ukáže až každodenná prax.