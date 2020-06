Matovič urobil v Maďarsku gesto k dobrým vzťahom, politológ si všimol aj rozpory

Ochota pokračovať v dobrých vzťahoch

Rozpory vo vyjadreniach

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ) prezentoval na oficiálnej zahraničnej návšteve Maďarska gesto, ktorým vyjadril ochotu pokračovať v dobrých vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok Premiér po rokovaní v piatok 12. júna s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom prisľúbil Maďarom žijúcim na Slovensku, že budú môcť bez strachu používať svoj jazyk a rozvíjať svoju kultúru. Chce, aby sa Maďari na Slovensku cítili ako rovnocenní občania.Politológ to vníma na jednej strane ako štandardný diplomatický jazyk, s ktorým sa je možné na takejto úrovni stretnúť. „K ochrane menšín nás navyše zaväzujú medzinárodné dohody a záväzky, ktoré sme v minulosti prijali, a tak premiér nepovedal nič revolučné. Ide skôr o akési gesto, ktorým chcel vyjadriť ochotu pokračovať v dobrých vzťahoch Slovenska s Maďarskom, aké sme poznali za posledné roky,“ zhodnotil Eštok.Rovnako to vníma aj ako odkaz slovenským občanom maďarskej národnosti, ktorí sú podľa politológa pre Matoviča a jeho hnutie zaujímavým a dôležitým elektorátom.Slovenský premiér v piatok zároveň povedal, že by bolo dobré, ak by sa aj Maďari učili po slovensky, čo by z nich spravilo unikátny národ v rámci Visegrádskej štvorky (V4). Znalosť štátneho jazyka a akceptácia, že materinským jazykom občana štátu je jazyk iný ako štátny, je podľa politológa absolútne v poriadku. „Práve to je ideálny stav, o ktorý by sme sa mali usilovať. Osobne to nevnímam ako oxymoron. Na druhej strane, je a pravdepodobne ešte dlho bude, ťažké toto obojstranné pochopenie dosiahnuť v širokej miere. Z čisto pragmatického pohľadu by to mal byť jednoznačný cieľ, tak oficiálnych politických predstaviteľov na Slovensku, ako aj bežných občanov maďarskej národnosti,“ ozrejmil.Slovensko-maďarské vzťahy sú podľa Eštoka v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni. Bude podľa neho v záujme oboch vlád, aby takýmito ostali. „Ukazujú sa totiž, okrem iného, najmä viaceré pozitíva spoločného postupu v rámci V4 v rôznych otázkach. Narušenie vzájomných slovensko-maďarských vzťahov by výrazne oslabilo súdržnosť v rámci V4, a to si štáty strednej Európy aktuálne nemôžu dovoliť,“ vysvetlil politológ.Je preto podľa jeho slov potrebné zvyknúť si, že slovník a nástroje vnútornej a zahraničnej politiky oboch vlád niekedy môžu vyzerať protichodne. „Tento rozpor sme videli aj v piatok na pozitívnej rétorike o maďarskej menšine z úst Igora Matoviča, ktorá bola v kontraste s jeho vyjadreniami po poslednom stretnutí premiéra s predstaviteľmi tejto menšiny,“ priblížil Eštok. Rozpory našiel aj vo vyjadreniach Viktora Orbána. „Jeho prejav k stému výročiu Trianonu, smerovaný domácemu obyvateľstvu, môžeme pokojne označiť za nacionalistický. Jeho piatkové zmierlivé vyjadrenia k vzťahom Maďarska so susednými štátmi, ktoré existujú aj vďaka Trianonskej dohode, boli protichodné s predchádzajúcim tvrdením,“ porovnal politológ. Nenazval by to však neúprimnosťou zo strany maďarského predsedu vlády, ale skôr pragmatizmom.