Matovič zákon o rozpočtovej zodpovednosti rád prepracuje, v jeho stiahnutí nevidí žiadny problém

Ochrana Slovenska pred zadlžovaním

Nezhody v koalícii pretrvávajú

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec za ĽSNS Martin Beluský si myslí, že návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by sa mal stiahnuť a nanovo zaradiť do medzirezortného pripomienkového konania.Ako dôvod počas rokovania parlamentu uviedol rozsiahlosť materiálu a najmä to, že už uplynulo veľa času od pôvodného predloženia a odvtedy vyplynuli aj viaceré pripomienky, ktoré by sa mali riadne zaradiť do materiálu. Minister financií Igor Matovič skonštatoval, že s tým nemá problém.„Nemám s tým najmenší problém, vzhľadom na to, že sa neustále odsúva zákon o rozpočtovej zodpovednosti, aby sme sa na neho znovu pozreli a keď bude treba, aby išiel znovu do medzirezortného pripomienkového konania,“ povedal v pléne Matovič.Je to podľa neho materiál, ktorý mal byť už dávno prijatý a ktorý ochráni Slovensko pred nezodpovedným zadlžovaním. „Je v eminentnom záujme, aby sme tento zákon prijali,“ skonštatoval Matovič.Parlament v polovici mája opäť presunul návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je v druhom čítaní. Zaradený by mal byť na schôdzu, ktorá by sa mala začať 15. júna. Prvýkrát rokovanie o tomto bode posunuli ešte v polovici decembra minulého roka, odvtedy ho stále presúvajú.Dôvodom je nezhoda v rámci koalície. Strana SaS presadzuje zakomponovanie daňovej brzdy do návrhu. Cieľom aktuálne vypracovanej novely je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh, či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.