Matovič závidí Mikulcovi odvolávanie, považuje to za punc kvality

27.4.2022 - Líder vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič OĽaNO ) závidí ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO), že ho odvolávajú, pretože to považuje za punc kvality.Uviedol to počas tlačovej besedy, ktorú zvolali na protest počas vystúpeniu šéfa opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica k odvolaniu ministra vnútra.Verí, že Mikulec zostane vo svojej pozícii do konca volebného obdobia. Podporu Mikulcovi vyjadril aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) a konštatoval, že orgány činné v trestnom konaní majú voľné ruky a vyšetrujú každého, kto prekročí zákon. Predseda vlády SR si nevie predstaviť, že by Sme rodina zahlasovala tak, aby bol Mikulec odvolaný.„Čo je lepšia vizitka práce ministra vnútra, ako keď ho mafia chce silou-mocou dostať z tej pozície dole," zhodnotil Matovič. Minister vnútra pritom patrí medzi najodvolávanejších členov vlády. V stredu totiž čelí už piatemu odvolávaniu. Dôvodom tohto odvolávania je, že mal zasahovať do živých trestných vecí. Tvrdí to opozičná strana Smer-SD , ktorá schôdzu iniciovala.