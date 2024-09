Matoviča opúšťa ďalší poslanec. Galko priznal, že sa mu už ozvala iná strana

4.9.2024 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko vystupuje z poslaneckého klubu SLOVENSKO KÚ . Informoval o tom v stredu hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky s tým, že Galko to oznámil predsedovi poslaneckého klubu Michalovi Šipošovi prostredníctvom SMS správy.„Minulý týždeň médiá zverejnili informáciu o jeho chystanom vstupe do strany Demokrati . Bola to pre nás úplne nová informácia, o ktorej nemali tušenie ani jeho úplne najbližší kolegovia v poslaneckom klube. Následne nám iniciatívne osobne predseda strany Demokrati povedal, že v žiadnom prípade jeho strana nechystá žiadne takéto nepriateľské kroky voči hnutiu Slovensko,“ uvádza sa v stanovisku hnutia.Galko však zároveň hnutiu podľa hovorcu oznámil, že ho Jaroslav Naď od začiatku roka prosí, aby odišiel z poslaneckého klubu a vstúpil k nim do strany