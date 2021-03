Matovičov nevydarený žartík je štátnickým zlyhaním, podľa Lexmann naštrbil dôveru zahraničia

Rusko požiadalo o registráciu Sputniku

Nepodarený žart

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nevydareným žartom uraziť susedskú krajinu v tak senzitívnej otázke, akou je pre Ukrajinu územná celistvosť, považuje europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) zvlášť v súčasnej náročnej pandemickej situácii za absolútne štátnické zlyhanie. Europoslankyňa to pre agentúru SITA uviedla v súvislosti s výrokmi premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na adresu Ukrajiny.„Naša zahraničná politika je vo vzťahu k Ukrajine dlhodobo konzistentná a nie je dôvod domnievať sa, že by sa vplyvom jedného nepodareného žartu naštrbili priateľské vzťahy,“ priblížila Lexmann s tým, že je presvedčená, že ospravedlnením sa táto kapitola uzavrie.Ako ďalej uviedla, kombinácia utajeného nákupu ruskej vakcíny a odpovede Matoviča na to, čo bolo cenou za tento nákup, môže v európskych partneroch naozaj oprávnene vyvolávať otázniky. Dnešnou pozitívnou správou však podľa europoslankyne je, že bolo spustené priebežné hodnotenie Sputniku V Európskou liekovou agentúrou (EMA) po tom, čo výrobca požiadal o začatie tohto procesu.„Ak to ruská strana naozaj myslí úprimne a proces registrácie bude úspešne zavŕšený, verím, že naši európski partneri to spätne vyhodnotia predovšetkým vzhľadom na súčasnú dramatickú pandemickú situáciu na Slovensku,“ doplnila.Europoslankyňa Lexmann zdôraznila, že je poľutovaniahodné, že Matovič svojou „sólo“ jazdou pri nákupe neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V oslabil nielen dôveru občanov a koaličných partnerov, ale aj zahraničia. Dostávať „demarše“ od susedov za nepodarené žarty v čase pandémie, je podľa Lexmann smutnou vizitkou ústavného činiteľa.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba kritizoval 3. marca slovenského premiéra Igora Matoviča. Dôvodom sú jeho výroky vo vysielaní Rádia Expres z 2. marca, kde na otázku, čo sľúbil Rusku za dodávku vakcín Sputnik V, odpovedal, že Zakarpatskú Ukrajinu. Neskôr predseda slovenskej vlády doplnil, že nesľúbil nič, a naznačil, že žartoval. Premiér sa za svoje výroky ukrajinskej strane dnes ospravedlnil.