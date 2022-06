Matovičov poslanec by úplne zakázal dúhovú vlajku, komunita LGBTQIA+ vraj zneužila významný kresťanský symbol

Symbol dúhy

Oblúk okolo Božieho trónu

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Milan Kuriak by úplne zakázal používať dúhovú vlajku.Napísal to na sociálnej sieti s tým, že v parlamente podporí legislatívny návrh o zákaze vyvesovania dúhových vlajok na štátnych budovách.Podľa neho by bolo úctivé a slušné nielen voči kresťanom, aby bol symbol dúhy „v gender agende" zmenený na iný.„Komunita LGBTQIA+.. zneužila symbol dúhy na propagáciu a symboliku normálnosti a prekrúcanie skutočných hodnôt. Bol to zámer znevážiť, ponížiť, zosmiešniť biblický symbol?" pýta sa Kuriak.Kresťania podľa neho chápu dúhu ako symbol zmluvy Boha s ľuďmi. Tvrdí, že je neúctivé a netolerantné zneužívať takýto významný symbol okrem iného na dúhových pochodoch, festivaloch, kde sa vidí veľa neprijateľných javov pre kresťanov. Poslanec sa odvolal na knihu Zjavení apoštola Jána (Apokalypsa), kde sa dúha spomína ako oblúk okolo Božieho trónu.Poslanci György Gyimesi OĽaNO ) a nezaradený Tomáš Taraba predložili do parlamentu návrh novely zákona o štátnych symboloch. Navrhujú, aby sa na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochranu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, zakázalo vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie. Parlament by mal o tomto návrhu rokovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 14. júna.