Matovičov rozpočet pre rok 2023 nakoniec schválili, pomohla dohoda medzi OĽaNO a SaS (video)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok prerušil 78. schôdzu parlamentu. Najbližšie poslanci zasadnú do parlamentných lavíc. Ako informoval Kollár, dopoludnia budú zasadnutia výborov a popoludní bude pokračovať 78. schôdza NR SR. Riadna 79. schôdza je naplánovaná na koniec januára.

Najprv riešili iné problémy

Vyššie dane a nižšia DPH pre gastro

Matovič sa obetoval pre ľudí

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Parlament schválil rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025. Súčasná poverená menšinová koalícia potrebovala na schválenie získať aspoň 76 hlasov. Slovensku hrozilo rozpočtové provizórium.Avšak po vzájomných rokovaniach Eduarda Hegera (OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS) zákon prešiel. Z prítomných 136 poslancov bolo za 93, proti štyria, zdržalo sa 38 poslancov a nehlasoval jeden. Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť zhruba 6,5 % HDP.Schvaľovanie štátneho rozpočtu dali do parlamentného programu koncom novembra a prerokovaný ho mali už 1. decembra. Vláda však riešila vlastné vnútorné problémy, ktoré nakoniec vyústili do toho, že parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera ešte skôr, než stihli o rozpočte hlasovať. Bývalá koaličná strana SaS dlhodobo tvrdila, že rozpočet v podobe, v akej prešiel na vláde, nepodporí.Finálna verzia rozpočtu na rok 2023 však už obsahuje výdavkové limity, či zdaňovanie ruskej ropy a plynu. Zároveň sa zvýšia dane na lieh a hazard, zavedie sa nižšia 10-percentná DPH pre gastro a športoviská, zrušia sa koncesionárske poplatky, zmení a registračný poplatok pre autá. Taktiež sa do kapitoly zdravotníctva presunie 820 miliónov eur.„Rokovania s Eduardom Hegerom a štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom boli dlhé, náročné, ale konštruktívne a obe strany sú spokojné s tým, čo sa podarilo vyrokovať,“ uviedla strana SaS po rokovaniach.Strana OĽaNO tvrdí, že minister financií Igor Matovič sa „obetoval v záujme pomoci ľuďom“. Po schválení rozpočtu chce Matovič odísť z vlády, tvrdí hnutie a aj samotný minister. Igor Matovič opäť svoje konanie okomentoval na sociálnej sieti.„Po tom, ako SaS neváhali s mafošmi, fašistami, PS a evidentne kúpenými poslancami povaliť vládu, bolo jasné, že im je jedno, že ľudom vyletia účty za energie o 200, 300, 400 %. Rozhodli sa zobrať ľudí za rukojemníkov,“ uviedol Matovič. A keďže Sulík podľa slov Matoviča túžil len po jednom, Matovič teda ponúkol svoj post.