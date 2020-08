Matovičova vláda bude rokovať o minimálnej mzde aj o vzniku nového úradu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ministri v stredu budú rokovať o zvýšení minimálnej mzdy či vyhlásení piatich chránených areálov. Vyplýva to zo zverejneného programu vlády.Zaoberať by sa mali aj návrhom zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR , ktorý chce zaviesť, aby správu majetku zaisteného v trestných konaniach mal na starosti nový Úrad pre správu zaisteného majetku.Ten by mal sídliť v Bratislave. Za činnosť úradu by zodpovedal jeho riaditeľ, ktorého funkčné obdobie má byť päť rokov.Vláda by mala na stredajšom rokovaní rozhodnúť aj o zvýšení minimálnej mzdy zo súčasných 580 eur na 623 eur, ku ktorému by malo dôjsť od začiatku budúceho roka. Upustiť by sa ale malo od zavedenia štartovacej mzdy.Upraví sa aj automat, podľa ktorého sa má minimálna mzda zvyšovať, ak sa nedohodnú na jej výške sociálni partneri. Ministri prerokujú aj návrh zákona o 13. dôchodku.Na Slovensku by tiež mohlo po stredajšom rokovaní pribudnúť päť nových chránených areálov. Konkrétne Čenkov v okrese Komárno a Nové Zámky, Síky v okrese Šaľa, Kamenínske slaniská a Panské lúky v okrese Nové Zámky a v okrese Komárno by pribudli ako chránený areál aj Marcelovské piesky.