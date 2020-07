Matovičova vláda dostala vysvedčenie, najlepšiu známku má od ľudí vo veku 15 až 24 rokov

Pozitívnejšie ohlasy má skôr u mužov

Výsledná známka Matovičovej vlády

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 - Prvých 100 dní vlády Igora Matoviča (OĽaNO) hodnotí pozitívne alebo skôr pozitívne 41,1 percenta respondentov.Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý uskutočnila pre agentúru SITA od 25. do 30. júna na vzorke 506 občanov starších ako 15 rokov.Skôr negatívne vníma súčasnú vládu 17,3 percenta opýtaných, negatívne 16,1 percenta. 24,1 percenta účastníkov prieskumu hodnotí Matovičovu vládu neutrálne a 1,4 percenta sa nevedelo vyjadriť.Pozitívnejšie ohlasy má vláda skôr u mužov (42,5 percenta), u osôb vo veku od 15 do 24 rokov (49,4 percenta), u ľudí s vysokoškolským vzdelaním (44,5 percenta) a u obyvateľov žijúcich na východnom Slovensku (45,1 percenta).Súčasnú vládu ohodnotili najlepšou známkou účastníci prieskumu vo veku od 15 do 24 rokov, a to 2,63. Najhoršie vysvedčenie dostala vláda od ľudí vo veku 35 až 44 rokov, konkrétne 3,07.Výsledná známka Matovičovej vlády od všetkých oslovených respondentov je v priemere 2,94. O trochu lepšie vládu ohodnotili muži (2,93) v porovnaní so ženami (2,95).Prieskum bol vykonaný technikou jednotného online dotazníka, pričom respondenti boli vybraní zo Slovenského národného panelu.