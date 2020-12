Matovičova vláda rozviazala ruky polícii, s politickou kultúrou sa však nikam nepohla

Kauzy a trhliny vo vláde

Vojna proti mafii nekončí

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Najvýraznejším úspechom súčasnej vlády je rozviazanie rúk polícii a vyšetrovateľom. Pre agentúru SITA to uviedli politológovia Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Aj u súčasnej vlády však absentuje podľa Štefančíka politická kultúra spojená s vyvodzovaním politickej zodpovednosti, Eštok zdôraznil, že od novej vlády sa očakávalo viac transparentnosti, otvorenosti a reforiem.Eštok vníma pozitívne aj zvládnutie prvej vlny koronakrízy, ktoré považuje za kombináciu správnych vládnych rozhodnutí a zodpovedného správania občanov.„Bohužiaľ, obidva tieto prvky už po lete na Slovensku v podstatnej miere absentovali. Vláda sama negovala mnohé svoje rozhodnutia a postoje, nedokázala vhodne komunikovať s verejnosťou a stratila v boji s COVIDOM-19 dôveru podstatnej časti slovenskej spoločnosti," ozrejmil politológ.Vláda podľa neho na jednej strane ukázala schopnosť prežiť viaceré kauzy, ako napríklad podvody pri záverečných prácach či porušovanie vlastných pravidiel pre boj s pandémiou.„Nedokázala však ustáť trhliny vo vnútri koalície. Boli sme svedkami vzájomných nezhôd spôsobených charakterovými vlastnosťami lídrov vládnych strán, ktoré vyvrcholili výzvou premiéra na odstúpenie Richarda Sulíka (SaS) z ministerského postu. Predstavitelia vládnej koalície akoby nedostatočne pochopili princípy fungovania vládnej koalície, a to, že nástroje opozičnej a vládnej politiky sú odlišné," zhodnotil Eštok.Štefančík rovnako vyzdvihol doterajšiu prácu polície. „Tá totiž už dávnejšie zistila, že nám tu vládnu politici ruka v ruke s mafiou. Mafia tak bola paralelnou mocenskou štruktúrou, ktorú vládna moc podporovala. Na jednej strane sme tu tak mali volených zástupcov ľudu, na strane druhej nevolených predstaviteľov podsvetia. Jedna skupina úzko spolupracovala s druhou a spoločne nám vládli a okrádali nás," vysvetlil.Vojna proti mafii však podľa neho ešte nie je na konci, čo bude až v momente, keď ich riadne odsúdi súd najvyššej inštancie.Za výrazný neúspech súčasnej vlády považuje politickú kultúru, ktorá podľa jeho slov prešľapuje na jednom mieste.„Nikam sme sa neposunuli. Škandály tu sú, vyvodenie zodpovednosti však nie. Správanie predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) znechucuje. Mentálne labilný premiér nadávajúci nielen predsedovi opozičného subjektu, ale priamo svojmu ministrovi, a to v priamom prenose, priamo odpudzuje. Ľudia túžili po zmene, ale skutočná zmena vyzerá inak," dodal Štefančík.