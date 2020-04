Matovičova vláda si koleduje o porušenie sociálneho zmieru, varujú odborári z KOZ

Plošné a univerzálne riešenie

1.4.2020 - Prvé ekonomické opatrenia vlády na zníženie dopadov pandémie sú veľmi nejasné, nie dostatočne efektívne a príliš administratívne náročné. Na stredajšej tlačovej besede to povedala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová."Vyzývame vládu k tomu, aby bola pomoc rýchla a s nízkou administratívnou náročnosťou," uviedla. Za ideálnu pomoc považuje plošné a univerzálne riešenie. Opatrenia, ktoré predstavila vládna koalícia, podľa Uhlerovej vyžadujú vysokú administratívnu náročnosť. "Vytvorí to tlak na štátnu administratívu," tvrdí.Opatrenia podľa nej pomôžu len veľmi malej skupine zamestnancov a podnikov. "Vláda by mala zacieliť balík aj na ostatné skupiny zamestnancov," povedala. Kritizuje vládu za to, že nekomunikuje s odborármi. "Koleduje si o porušenie sociálneho zmieru v spoločnosti, môže to viesť k sociálnym nepokojom," zdôraznila.Vyzvala vládu, aby začala komunikovať s obomi sociálnymi partnermi a aby opatrenia cielila na zachovanie zamestnanosti. "Obávame sa masívneho prepúšťania a nárastu nezamestnanosti," dodala.Prezident KOZ Marián Magdoško kritizoval predstaviteľov vládnej koalície za to, že si nevedia nájsť čas na komunikáciu s odborármi. "Nástupom novej vlády sa sociálny dialóg skončil, nikto s nami nerokoval," povedal. Upozornil na to, že vláda v utorok schválila návrh novely Zákonníka práce bez rokovania s odborármi. V okolitých štátoch pritom podľa šéfa KOZ tripartita "beží".Ak podľa neho nebude fungovať sociálny dialóg, odborári sa dostanú do stavu, keď nebudú vedieť garantovať sociálny zmier. Vládne opatrenia by sa podľa neho mali zamerať na to, aby sa v čo najväčšej miere zachovala na Slovensku zamestnanosť. Odborársky líder požaduje, aby vláda vymenovala nových siedmich členov tripartity a urýchlene zvolala rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady."Je to arogancia moci," zdôraznil. Vládu kritizoval aj za to, že zamestnanej žene, ktorá zostane doma s dieťaťom na OČR, dá štát 55 % z hrubej mzdy, avšak zamestnanec, ktorý zostane doma pre zatvorenie prevádzky, má dostať 80 % z hrubej mzdy.Vláda v nedeľu zverejnila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie s názvom Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO.Štát bude preplácať povinne zatvoreným prevádzkam štyri pätiny hrubej mzdy zamestnancov a peniaze pošle aj firmám a živnostníkom, ktorých tržby v čase pandémie výraznejšie klesli. Zároveň poskytne bankové záruky za úvery pre firmy, predlžuje karanténnu OČR do konca karanténnych opatrení a odloží platby odvodov a preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb.Umožní aj započítanie doteraz neuplatnenej straty. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka ide o hlavnú časť pomoci slovenskému hospodárstvu. V nasledujúcich dňoch by mali prísť ďalšie desiatky menších opatrení, ktoré majú za cieľ zjednodušiť život podnikateľov a zmierniť dopad pandémie na ich podnikanie.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.