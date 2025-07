Matovičovci požadujú zrušenie výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Výber nového šéfa prebehol za zatvorenými dverami

Vyzvali ministerku Šimkovičovú

25.7.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko apeluje na zrušenie výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR) a jeho zopakovanie transparentnou formou, ktorá bude férová a pod verejnou kontrolou. Ministerstvo kultúry SR (MK) vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pred niekoľkými týždňami, záujemcovia sa mohli hlásiť najneskôr do 10. júla. Výberové konanie sa konalo vo štvrtok 24. júla 2025.Poslanec NR SR Peter Pollák a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová poukázali na to, že výber nového šéfa Fondu, ktorý každoročne rozdeľuje milióny eur na podporu menšinovej kultúry, prebehol za zatvorenými dverami, bez informovania verejnosti, a tiež bez prítomnosti médií a odbornej verejnosti.„Ak sa o vedení takého dôležitého fondu rozhoduje potichu a mimo verejnej kontroly, vzniká dôvodné podozrenie, že ide o politické kšefty, nie o objektívne rozhodovanie. To môže vážne poškodiť menšinové kultúrne prostredie vrátane rómskej komunity," tvrdí Peter Pollák ml . Milanová pripomenula internú smernicu pre výberové konania, ktorá vznikla pre ochranu nezávislosti a odbornosti. Zaručovala verejný priebeh výberových konaní, zverejnenie mien uchádzačov, ich životopisov, vízií, online prenosov a archívov, ako aj možnosť verejnosti upozorniť na možné konflikty záujmov.„Dnes sme svedkami úplného opaku. Ministerka Martina Šimkovičová túto smernicu zrušila a rozhoduje sama – bez transparentnosti, bez odbornej oponentúry, bez kontroly verejnosti," vraví Milanová.Pollák ml. tvrdí, že šéfka rezortu kultúry v minulosti už viackrát obsadila čelné pozície osobami, ktoré sú jej blízke. „Fond, ktorý má slúžiť všetkým národnostným menšinám, sa tak môže stať nástrojom na klientelizmus a neodborné rozhodovanie. Z ministerstva kultúry sa nesmie stať stranícka firma na rozdávanie funkcií," vraví.Matovičovci teda vyzvali ministerku kultúry, aby výber riaditeľa KULT MINOR zopakovala verejne a transparentne, a v súlade s princípmi, ktoré boli nastavené v minulosti, ako je prístup médií, verejnosti a odborníkov.